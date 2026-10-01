Рекорд на трасето се очаква на Софийския маратон

Над 12 000 души от 70 държави са заявили участие в 43-ото издание на маратона на София, който ще се проведе на 10 и 11 октомври в столицата. Организаторите не само отчитат рекордно присъствие, но и изравняване на състезанието с маратоните на Болоня, Брюж, Севиля, Лийдс, Единбург и др.

Близо 2000 чужденци присъстват в стартовия списък, което е с 50% повече спрямо предходното издание, а общият брой на регистрираните състезатели през 2026 г. е двойно по-висок спрямо всяка от предходните две години.

"Тази година значително надскочихме миналогодишния рекорд по брой участници, но за нас този мащаб е още по-голямо основание да работим за това събитието да бъде добре организирано за живущите в града. По трасето и в двата състезателни дни ще видим много деца и семейства, затова призоваваме всички да излязат по улиците, да приветстват и да подкрепят бегачите", коментира Десислава Желязкова, заместник-кмет на София по направление "Образование, спорт и младежки дейности".

Днес стана ясно, че спортният директор на маратона Милица Мирчева, която бе една от най-силните ни бегачки в маратона от близкото минало, ще поведе колоната на 5 км в откриващия ден - 10 октомври (събота). Самата тя изрази надежда, че голямата конкуренция може да доведе до рекорд на трасето.

"Тази година очакваме около 25 елитни атлети от най-различни националности. Имаме доста силни представители при мъжете, 8 бегачи с много силни резултати между 2:15 и 2:09 часа. При едно хубаво бягане можем да очакваме и рекорд на трасето. При жените състезанието също ще бъде много интересно. Отново се връщат победителите от миналата година - Шедрак Кимайо при мъжете и Челангат Санг при жените. Имаме и много силно българско участие. Ще участва Маринела Нинева при жените (б.ред. - национална рекордьорка). Вярвам, че в един хубав ден имаме възможност да видим и българска победа в женския маратон", коментира Милица Мирчева. Общият награден фонд е над 30 000 евро. Предвидени са и специални бонуси при постигане на резултат под 2.13 ч при мъжете и под 2.33 ч при жените.

Главният организатор Анатоли Илиев пък каза, че участниците ще получат изцяло нова гледна точка към Софийския маратон и ще опознаят София като град. За първи път те ще могат със своя стартов номер да посетят безплатно Национална галерия "Двореца", "Квадрат 500", Музея за християнско изкуство и Регионалния исторически музей - София. Четирите културни обекта ще бъдат отворени за маратонците на 9,10 и 11 октомври, а посещенията ще бъдат отбелязани със специален печат на гърба на стартовия номер.

За трета поредна година по трасето ще има развлекателна програма за публиката и семействата. Предвидени са 9 развлекателни зони в близост до подкрепителните пунктове, където ще има музика и активности за зрителите, а докато бегачите са по трасето, на площада в старт-финалната зона също ще тече атрактивна програма.

Част от средствата от тазгодишното издание ще бъдат насочени към подкрепа за 8-годишния Христо Христов с детска церебрална парализа, който се нуждае от спешно лечение в Германия. Събитието традиционно дава възможност за участие и на хора в неравностойно положение и деца с увреждания, които застават на старта заедно с останалите участници.

Освен масовото бягане на 5 км, на 10 октомври ще е и стартът на 10 км. Дистанциите 21 км, 42 км и щафетата 2 х 21 км ще бъдат на 11 октомври (неделя).

"Апелираме за доброто отношение и разбиране от страна на гражданите в двата състезателни дни, за да можем да дадем поне веднъж в годината път на бегачите. Ще има реорганизация на обществения транспорт и затворени улици. В съботния ден това ще се случи само в обхвата на центъра, а в неделя затваряме голямото трасе в посока Света Троица и Люлин", каза Николай Стоилов, технически директор на маратона.