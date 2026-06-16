Шкварек се оплака от Калина - ползвала го за пудовка

СТРОЙНА СЕ КАЛИНА ВИЕ

Организаторите на Прайда за семейни ценности обявиха, че Калина не била канена да води парада и даже няколко пъти я молили да се изтегли ЗАД гвардейския оркестър (виж линка най-долу).

На снимки от мероприятието наистина се вижда, че Шкварек нещо си говори с Калина и мъжа ѝ, може би в този момент я убеждава да не води парада, но тя очевидно му е казала: Командовать парадом буду я!



Снимка: БТА.

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Най-страшното обаче е останало невидимо за снимачната техника! - научи вашият репортер Петров.

Г-н Шкварек разказа, че княгинята явно се озлобила от опитите му да я накара да се държи прилично и да не компрометира традиционните ценности.

След прайда тя го издебнала и нападнала - в най-добрите традиции на жанра:

"Точно както фашистчетата причакват гейове след техния парад и ги нападат на прибиране от събитието, така и Калина ме сгащи до един контейнер за боклук в малка уличка" - започна изповедта си Шкварек, който беше така замаян след случилото се, че обърка изповедалнята.

"Калина ме притисна до контейнера, оголи хищно зъбите си и се засмя на развален испански. Коленете ми омекнаха, мозъкът ми стана на кашкавал. Много е страшна! И уплахът ми беше съвсем основателен, защото последва нещо ужасно. Тая жена с бицепси на горила заяви, че днес не си е правила фитнеса. Сграбчи ме, сгъна ме и почна да си прави серийки, ползвайки ме за пудовка. И трябва да ви кажа, че фитнесът беше най-слабото, което ми причини. Другото ще остане тайна, която ще влезе с мен в гроба! Тя няма умора, енергията ѝ е чудовищна, сатанинска, неизчерпаема. Докато ме подмяташе, само стисках очи и си представях венчавката ми. Не я трогнаха нито за миг воплите ми. Аз чуках отчаяно на вратите на католическата ѝ съвест. Но явно тя няма нито грам срам, нито съвест, нито страх от Бога. Накрая ме хвърли в контейнера, метна ме като шлифер в топло време и ме зави със седемцветно знаме. Исках да се завия с булото на срам и грях, но тя ме хвърли върху тях. Опитах за последно да протестирам, все пак и аз имам права, човек съм, а не пръжка или кварка нищожна. А тя ми рече: "Иди се оплачи на арменския поп, дето го разжалва Пашинян!" И защо трябваше да се гаври с мен? Има си мъж Муньо, християнско семейство, традиционно, него да мачка, защо мен! Ето какво ми дойде до главата и не че има връзка, но точно до тоя контейнер, където ме захвърли Калина, съм бил свидетел и на друга мерзост. Веднъж като минавах оттам, един си го беше извадил и му говореше на немски, декламираше речта на Георги Димитров от Процеса в Лайпциг!" - завърши с неочакван мемоарен завой Шкварек и ни остави дълбоко замислени.

Замисли се и ти, читателю - и ще ти стане весело!

Зигзагообразна се Калина вие...

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Декларацията на Семейния Прайд.