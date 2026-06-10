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И Тръмп си замрази заплатата - бутна я в зоната на вечен лед в Гренландия

Днес, 00:38

ФРИЗЕР
След българските и германските депутати, които си замразиха заплатите, Доналд Тръмп побърза да покаже, че и той знае да борави с ниските температури на глобалния популизъм. 
Но за разлика от европейците, които просто си тикат жалките заплатки във фризера, Тръмп посложи заплатата си на още по-дълбоко замразяване в зоната на вечен лед в Гренландия. 
Гренландци и датчани изразиха опасения - да не би заплатата на Тръмп да им направи някоя магария - предвид апетита на Тръмп за най-големия остров, всичко може да се очаква от него и атрибутиката му. 
По дипломатически път Тръмп бе запитан дали не би искал да ползва за целите си американската база Скот-Амундсен, която е почти до Южния пояс и ледът е още по-леден от гренландския; или пък в Аляска, където е хептен американска земя и също не липсва зона на вечен лед - кеф ти Арктика, кеф ти Антарктика! 
Тръмп обаче деликатно настоя да не го учат:
"Вий няма да ми казвате какво да правя с парите си! Не понасям хора, които се правят на по-големи популисти от мен. Айде не ме ядосвайте, да не стане като в Иран!" - каза Тръмп на пратениците и напук на целия свят заяви, че няма да си мръдне и една стотинка от заплатата в Гренландия, без никакви обяснения какво ще правят парите му там, па макар и в зоната на вечен лед. 
Опонентите му се зачудиха дали наистина е доволен от това, което се случва в Иран и това ли е представата му за приятно и полезно прекарване на времето? 
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Финансисти обаче изразиха мнение, че съдейки по психо-финансовият профил на Тръмп, най-вероятно заканата му за замразената заплата е подвеждаща игра на думи, като под "замразена заплата в Гренландия" той има предвид всъщност гренландската си заплата, каквато слава богу няма. Тоест той блокира и замразява гренландската си заплата, която е всичко на всичко нула.
"Разберете го човека, в Сатурнова дупка е и в Иран. Отделно не е много добре с главата и понякога буйства, но в случая със заплатата му това е просто безобидна глупост и може би няма да умрат хора" - помолиха експертите за разбиране и положително мислене. 
 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
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