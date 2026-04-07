Тръмп иска да умре млад като Ал. Македонски, впрегна науката

ALEXANDER THE GREAT AGAIN

Доналд Тръмп обяви пълна и безусловна победа над Иран, съжали, че се е наложило да затрие хилядолетната цивилизация, но друг начин нямало.

След което пролетното обострение си каза думата. Тръмп си спомни, че е гледал клипче в ТикТок как пълководецът Александър Македонски умира млад-зелен в Ирак, след като е покорил целия свят.

"Ей това е tremendous death, искам и аз така! Вече победих Иран като Александър Македонски, остана да умра млад в Ирак. Що не можах да завладея света на младите години и да се гътна на върха на славата, млад, богат и красив? Щото гонех пиленцата на самотни острови и ме въртяха тайфуни с нежни имена като Сторми Даниелс, ей затова! Жените ме разглезиха мене, тюх, майка му стара, bitches!" - каза на себе си Тръмп, макар че бе заобиколен от адмирали и генерали, които съвсем забрави.

Веднага след това Тръмп извика министъра на здравеопазването и най-добрите учени от Израел, САЩ и БАН, като им заповяда в най-кратки срокове да измислят начин как да умре като млад победител-повелител на целия свят и околните сека и да засенчи Александър Македонски.

Тръмп им показа клипче в ТикТок, генерирано с AI как Александър Македонски умира трогателно и светът му прави "евала".

"Това искам да ми се осигури. Now! По-велик съм от Александър Велики, но искам романтическа смърт като неговата, искам great job!" - кресна Тръмп на учените и всички си глътнаха дипломите, освен БАНските старци, които се осмелиха да кажат на български, че Александър нито е нещо особено и нито изобщо е македонец, защото македонците са българи, макар че Василий Македонец е прадядо на Василий Българоубиец.

Дтугите учени обаче се замислиха дълбоко за какъв точно лекар е Тръмп и как да му осигурят илюзията за трагично прекършена младост в сиянието на славата, при положение, че е дърт пръч, но все още недостатъчно вдетинен и грохнал.

"Дано до утре му хрумне някоя друга глупост и да зареже тая!" - надяват се учените, но за всеки случай усвояват малко бързи милиарди, търсейки решение на научната задачка-закачка, поставена от Тръмп.

През това време пък адмиралите и генералите се чудеха как да му съобщят, че победата в Иран още не е докрай постигната, макар че в Ирак нещата са в относително задоволително положение.

"Що не му дадохме да си играе в някоя по-малка държавица в Африка, трябваше да го зазлъжем, че е с историческо значение, защото Африка е люлката на човечеството, оттам са тръгнали хомо сапиенс и дори хомо еректус - мислят научно и военните. - Той Тръмп харесва такива работи, еректусите щяха да му задържат вниманието" - късно съобразяват адмиралите и генералите, които се видяха в чудо с приумиците на буйстващия началник.