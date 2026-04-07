Тръмп иска да умре млад като Ал. Македонски, впрегна науката

ALEXANDER THE GREAT AGAIN
Доналд Тръмп обяви пълна и безусловна победа над Иран, съжали, че се е наложило да затрие хилядолетната цивилизация, но друг начин нямало.
След което пролетното обострение си каза думата. Тръмп си спомни, че е гледал клипче в ТикТок как пълководецът Александър Македонски умира млад-зелен в Ирак, след като е покорил целия свят.
"Ей това е tremendous death, искам и аз така! Вече победих Иран като Александър Македонски, остана да умра млад в Ирак. Що не можах да завладея света на младите години и да се гътна на върха на славата, млад, богат и красив? Щото гонех пиленцата на самотни острови и ме въртяха тайфуни с нежни имена като Сторми Даниелс, ей затова! Жените ме разглезиха мене, тюх, майка му стара, bitches!" - каза на себе си Тръмп, макар че бе заобиколен от адмирали и генерали, които съвсем забрави.
Веднага след това Тръмп извика министъра на здравеопазването и най-добрите учени от Израел, САЩ и БАН, като им заповяда в най-кратки срокове да измислят начин как да умре като млад победител-повелител на целия свят и околните сека и да засенчи Александър Македонски.
Тръмп им показа клипче в ТикТок, генерирано с AI как Александър Македонски умира трогателно и светът му прави "евала".
"Това искам да ми се осигури. Now! По-велик съм от Александър Велики, но искам романтическа смърт като неговата, искам great job!" - кресна Тръмп на учените и всички си глътнаха дипломите, освен БАНските старци, които се осмелиха да кажат на български, че Александър нито е нещо особено и нито изобщо е македонец, защото македонците са българи, макар че Василий Македонец е прадядо на Василий Българоубиец.
Дтугите учени обаче се замислиха дълбоко за какъв точно лекар е Тръмп и как да му осигурят илюзията за трагично прекършена младост в сиянието на славата, при положение, че е дърт пръч, но все още недостатъчно вдетинен и грохнал.
"Дано до утре му хрумне някоя друга глупост и да зареже тая!" - надяват се учените, но за всеки случай усвояват малко бързи милиарди, търсейки решение на научната задачка-закачка, поставена от Тръмп.
През това време пък адмиралите и генералите се чудеха как да му съобщят, че победата в Иран още не е докрай постигната, макар че в Ирак нещата са в относително задоволително положение.
"Що не му дадохме да си играе в някоя по-малка държавица в Африка, трябваше да го зазлъжем, че е с историческо значение, защото Африка е люлката на човечеството, оттам са тръгнали хомо сапиенс и дори хомо еректус - мислят научно и военните. - Той Тръмп харесва такива работи, еректусите щяха да му задържат вниманието" - късно съобразяват адмиралите и генералите, които се видяха в чудо с приумиците на буйстващия началник.
Фейк бюлетин
Тръмп иска да умре млад като Ал. Македонски, впрегна науката
Учените си блъскат главите, надяват се до утре да се увлече по друга глупост
можете да направите дарение през PayPal