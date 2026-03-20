Аръков: Парите бяха за хонорар на Чък Норис

20 Март 2026
АРЪКОДЕЛНИЧКАТА НА ИВО
Волният ездач на сценичната лудост Иво Аръков разкри провалената изненада за предназначението на парите от Фонд Култура, които толкова им се свидят на българите и най-вече на завистниците. Тези скромни стотици хиляди били основно за хонорар на Чък Норис, който щял да участва в проектите на Аръков телом и да пренапише жанра. Чък се съгласил на нищожната сума само заради възхищението си от Аръков и неговото аръкоделие в изкуството. 
Приживе той често казвал на Аръков:
"Иво, с теб ще направим чудеса! Рокът е една от най-въздействащите музики, аз и ти пък ще окажем въздействие на рока! Нека инвестираме в това преживяване, Ивонски! Ще видиш, че ще дойдат повече от 5 човека на концертите ти. Аз мога да доведа много хора почти доброволно" - правел планове Норис. 
Иво и Чък имали грандиозни идеи, които тласкали към реализация. Двамата правели десетки набирания на петолинието, къртели скали и ги търкаляли, докато добият овална форма. 
"Това е rock&roll, Ивакис, не е баница! Хайде да го създадем и да го промотираме без компромиси, викни две чиновнички от Фонд Култура!" - тупал Чък здравия Иво по рамото със сила, която би счупила всеки друг. 
Ала скандалът за претакането на Фонд Култура като каца с кисело балканско зеле разстроил легендата Чък... 
Иво не може да си прости какъв човек загубихме и се упреква, че не намерил начин да предпази приятеля си.
Част от упреците му обаче са и към нашето глуповато общество, неспособно да развие сетивата си за Красотата и Възвишеното. 
"Дори целия Фонд Култура да бях изтърбушил, пак щяха да са малко тия пари, защото ползата за България щеше да е неизмерима. България щеше да бъде голямо червено флагче на световната културна карта, щяхме да сме първа, втора и трета точка в глобалната културна адженда. А сега сме просто аджендър-джуджета в културно отношение. И вече е късно. Сърцето на големия Чък не издържа на обидите. Такъв корав човек успяхме да прекършим с балканското си дребнотемие, завист, отрова!" - съкрушава се Аръков. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
Още новини по темата

Скейтбордът за мир върза кънките - Тръмп каза, че потурчил Пътната карта
17 Март 2026

Стефка Костадинова обеща да мълчи в НС, за да не политизира случая си
16 Март 2026

Ройтерс разкри: Знаем кой е Тошко Йорданов!

13 Март 2026

Буден гражданин обяви, че светът вече не е същият, но призна вътрешно, че не усеща промяна
11 Март 2026

Рая обясни: В НС всички сме лява ръка, десен job
06 Март 2026

Радев на ускорен курс по чегъртане при Диван Диван
04 Март 2026

Дубайски Джуконди укротяват региона, заплашиха с избухване
03 Март 2026

Тошко твърди, че Нешка го пляснала с нещо неприлично по челото
27 Февр. 2026

Държавата остава в заварено положение, за да няма прегрупиране и излишни работи
25 Февр. 2026

Снахо, чети между редовете: Сарафов облече оранжева тога и се изплези
24 Февр. 2026

Будизъм с мистично православие и култ към личността - опасна секта чака да я разкрият
20 Февр. 2026

По братски! 25 партии печелят по 4 % и всички управляват в съгласие
18 Февр. 2026

Лама Иво се прероди в кактус
16 Февр. 2026

Сарафов прочете Закона за съдебната власт между редовете, откри шокиращо съдържание!

12 Февр. 2026

