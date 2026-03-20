Аръков: Парите бяха за хонорар на Чък Норис

АРЪКОДЕЛНИЧКАТА НА ИВО

Волният ездач на сценичната лудост Иво Аръков разкри провалената изненада за предназначението на парите от Фонд Култура, които толкова им се свидят на българите и най-вече на завистниците. Тези скромни стотици хиляди били основно за хонорар на Чък Норис, който щял да участва в проектите на Аръков телом и да пренапише жанра. Чък се съгласил на нищожната сума само заради възхищението си от Аръков и неговото аръкоделие в изкуството.

Приживе той често казвал на Аръков:

"Иво, с теб ще направим чудеса! Рокът е една от най-въздействащите музики, аз и ти пък ще окажем въздействие на рока! Нека инвестираме в това преживяване, Ивонски! Ще видиш, че ще дойдат повече от 5 човека на концертите ти. Аз мога да доведа много хора почти доброволно" - правел планове Норис.

Иво и Чък имали грандиозни идеи, които тласкали към реализация. Двамата правели десетки набирания на петолинието, къртели скали и ги търкаляли, докато добият овална форма.

"Това е rock&roll, Ивакис, не е баница! Хайде да го създадем и да го промотираме без компромиси, викни две чиновнички от Фонд Култура!" - тупал Чък здравия Иво по рамото със сила, която би счупила всеки друг.

Ала скандалът за претакането на Фонд Култура като каца с кисело балканско зеле разстроил легендата Чък...

Иво не може да си прости какъв човек загубихме и се упреква, че не намерил начин да предпази приятеля си.

Част от упреците му обаче са и към нашето глуповато общество, неспособно да развие сетивата си за Красотата и Възвишеното.

"Дори целия Фонд Култура да бях изтърбушил, пак щяха да са малко тия пари, защото ползата за България щеше да е неизмерима. България щеше да бъде голямо червено флагче на световната културна карта, щяхме да сме първа, втора и трета точка в глобалната културна адженда. А сега сме просто аджендър-джуджета в културно отношение. И вече е късно. Сърцето на големия Чък не издържа на обидите. Такъв корав човек успяхме да прекършим с балканското си дребнотемие, завист, отрова!" - съкрушава се Аръков.