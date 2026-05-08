Лира и шмиргел

Балада за мълчаливия чорап

08 Май 2026

Един чорап
мълчи като трап -
бездънна космическа яма.
Мълчи като празен долап,
като Първата дама - 
няма!  ​​​​​​

Няма налягане в тая тръба - 
даже вятър в тръбата не свири.
Мълчи като празна торба,
като сто истукана - неми кумири. 

Някъде някой взема решения - 
те влизат в чорапа зеления;
чужди мисли и чужди мнения
настаняват се като тения. 

После чорапа
спуска на апарата
тези решения,
без да отваря устата -
тъй работи главата
на гения. 

Един ден ще бъде възможно
готвачка да води държава;
а в днежното време тревожно
бездумен чорап управлява.
 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
