Един чорап
мълчи като трап -
бездънна космическа яма.
Мълчи като празен долап,
като Първата дама -
няма!
Няма налягане в тая тръба -
даже вятър в тръбата не свири.
Мълчи като празна торба,
като сто истукана - неми кумири.
Някъде някой взема решения -
те влизат в чорапа зеления;
чужди мисли и чужди мнения
настаняват се като тения.
После чорапа
спуска на апарата
тези решения,
без да отваря устата -
тъй работи главата
на гения.
Един ден ще бъде възможно
готвачка да води държава;
а в днежното време тревожно
бездумен чорап управлява.
Лира и шмиргел
Балада за мълчаливия чорап
08 Май 2026Г-н БАЛЕВ
