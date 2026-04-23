Лира и шмиргел

Оратория за контролирана оставка

Днес, 00:51
Писна ми, прибирам се в НСС!
неизвестен извършител
Писна ми, прибирам се в НСС!

Примък-отмък. Зелени санкюлоти
избухнаха във нежна революция;
тече разпределение на квоти,
изхвърчам като радостна полюция!  

Изхвърчам от любима институция,
обаче в контролирано сънуване.
Стабилността е моя конституция -
какво тук значи малко преобуване. 

Известен съм като богоугодник
и майстор на синхронния катарзис;
чадър, бухалка, памперс и намордник, 
играем си на папи и монарси. 

Играем на джуконди и джуджета,
снежанки и нотариуси бледни;
държа ключа за много чекмеджета​​​​,
полезен съм за битките победни. 

Сигналите умея да улавям, 
да изпълнявам тайнствени желания;
на калния терен добре се справям,
усмихвам се досущ като Мелания. 

И няма нужда от дисциплинарка -
излишна е такава груба мярка;
това го знаят даже и децата - 
не, няма справедливост на Земята! 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
