Примък-отмък. Зелени санкюлоти
избухнаха във нежна революция;
тече разпределение на квоти,
изхвърчам като радостна полюция!
Изхвърчам от любима институция,
обаче в контролирано сънуване.
Стабилността е моя конституция -
какво тук значи малко преобуване.
Известен съм като богоугодник
и майстор на синхронния катарзис;
чадър, бухалка, памперс и намордник,
играем си на папи и монарси.
Играем на джуконди и джуджета,
снежанки и нотариуси бледни;
държа ключа за много чекмеджета,
полезен съм за битките победни.
Сигналите умея да улавям,
да изпълнявам тайнствени желания;
на калния терен добре се справям,
усмихвам се досущ като Мелания.
И няма нужда от дисциплинарка -
излишна е такава груба мярка;
това го знаят даже и децата -
не, няма справедливост на Земята!
Лира и шмиргел
Оратория за контролирана оставка
Днес, 00:51Г-н БАЛЕВ
Примък-отмък. Зелени санкюлоти
Ако искате да подкрепите независимата и качествена журналистика в "Сега",
можете да направите дарение през PayPal
можете да направите дарение през PayPal