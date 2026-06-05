Градил Невзоров килия
без тапия.
Отдолу иде Илашчук,
с бойния чук:
спешно издава ДАНС
удостоверение за толеранс.
Градил Невзорв килия
на голяма кирия.
Всички гледат, нищо не виждат -
сянката на Закона зазиждат.
Ала вий не губете кураж
до следващия мираж.
Градил Невзоров килия
бъркал бетон на кушия,
службите на туршия,
а-ха да стане една простотия...
кмета с 200
мете ареста.
Градил Невзоров килия
без тоалетна чиния.
Дрънчи поцинкована строфа -
арестантската кофа.
Лира и шмиргел
Градил Невзоров килия
05 Юни 2026Г-н БАЛЕВ
Градил Невзоров килия
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