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Лира и шмиргел

Градил Невзоров килия

05 Юни 2026

Градил Невзоров килия
без тапия. 
Отдолу иде Илашчук,
с бойния чук:
спешно издава ДАНС
удостоверение за толеранс.

Градил Невзорв килия
на голяма кирия. 
Всички гледат, нищо не виждат -
сянката на Закона зазиждат.
Ала вий не губете кураж
до следващия мираж. 

Градил Невзоров килия
бъркал бетон на кушия,
службите на туршия,
а-ха да стане една простотия...
кмета с 200
мете ареста.
 
Градил Невзоров килия
без тоалетна чиния. 
Дрънчи поцинкована строфа -
арестантската кофа. 
 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
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Ключови думи:

лира и шмиргел, гражданин поет

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