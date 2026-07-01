Когато цвъкне гълъб - на пари е.
Ами когато да цвъкне самолет?
Понеже дефицитът е кирия -
разписваме сватбарския бюжет!
И се целуват милиционери
на смачкани чаршафи-досиета;
целувки люти - като пери-пери,
и пуска химикали самолета.
Микроби смешни вдигат пак аларма
и гъделичкат старите ченгета,
но тия досиета с лоша карма
изхвърлят се със пачките в бюджета.
Високо пак се вдига самолета
и пачките се мятат с досиета.
на папките - такъв им бил късмета -
изписват бели линии в небето.
И точно като пара във небето
изчезват и следите в досието.
А който иска - да си вдига врява,
докато Бай Бюджет го изпарява.
Лира и шмиргел
Сюжет с бюджет
Днес, 00:42Г-н БАЛЕВ
Когато цвъкне гълъб - на пари е.
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