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Лира и шмиргел

Сюжет с бюджет

Днес, 00:42
Бюджетният самолет пести от чорапи - съкращава разходите само за един!
Бюджетният самолет пести от чорапи - съкращава разходите само за един!

Когато цвъкне гълъб - на пари е.
Ами когато да цвъкне самолет?  
Понеже дефицитът е кирия -
разписваме сватбарския бюжет! 

И се целуват милиционери
на смачкани чаршафи-досиета;
целувки люти - като пери-пери,
и пуска химикали самолета. 

Микроби смешни вдигат пак аларма
и гъделичкат старите ченгета,
но тия досиета с лоша карма 
изхвърлят се със пачките в бюджета. 

Високо пак се вдига самолета
и пачките се мятат с досиета.
на папките - такъв им бил късмета - 
изписват бели линии в небето. 

И точно като пара във небето
изчезват и следите в досието. 
А който иска - да си вдига врява,
докато Бай Бюджет го изпарява. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
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Ключови думи:

лира и шмиргел, гражданска ли

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