Убийството на Песъка

Когато Песъка заспа на плажа,
преди това припадна на паважа.
Преди това оклюма се на пейка,
а младостта му къдрава офейка;
младежите му взеха телефона
и писаха от него на Симона:
***
Ела, дете, на възраст прокурорска,
романтика на ивицата горска.
Аз имам най-красиви намерения
за полети във други измерения.
Ще ти покажа нашата природа
и формите на мъжката порода.
Ще бъда мил, но имай ми доверие,
сега сме с тебе в райското преддверие.
Ще ти покажа райското пръскало
и на тревата - наше одеяло.
Изобщо аз съм романтичен чичко
въй-вах на дядя, прелестна си, птичко.
За тебе имам нещо специално,
най-качествен и чист материал,
приема се анално и орално
лекарство за възвишен идеал,
обичам те по целия астрал,
без теб не мога, ти си наркотик,
а аз един пропаднал наркоман.
Ти в същността ми влезе като тик,
летя към теб, доказано пиян
от щастие, буквално съм насран.
***
Преди това заспа до телефона
и писаха от него на Симона,
***
А Песъка се пулеше в екрана
и чудеше се как това е писал,
и в смътното предчувствие за рана
усещаше един особен смисъл.
Каква е тая среща във гората,
къде ще бия път от махалата????
Въобще!
Каква е тая къдрава Симона,
с която съм си писал в телефона?
И някой ми е изгърмял грамажа,
и даже съм повръщал на паважа.
Не е нормално повече да пия,
приключвам вече с тая тъпотия.
И даже вече няма да продавам,
и нов човек изобщо вече ставам.
Ще ида да се срещна със детето
и ще му кажа: ти си млада, ето -
животът се разкрива като роза,
не го обръщай в тъпа диагноза.
Недей да търсиш смелоста в порока,
а радостта - в съмнителната слава,
защото смелостта ще е жестока.
а радостта докрай си отмъщава.
И Песъка доволно се оригна:
от днес нататък новото започва;
аз чувствам, че животът ми достигна
до истинската си повратна точка!
***
Откърмени със чалга и помия,
младежите със милата Симона
отидоха в гората да убият
човека с компромата в телефона.
Отидоха в горичката до плажа
заслужено злодея да накажат
и Песъка на плажа те приспаха,
откритите му рани изгоряха.
Закупиха си дюнери и сол
и раните обилно посолиха.
Така с адреналин и произвол
от щастие децата се напиха.
Изсипаха те Песъка на плажа
и му прибраха весели грамажа.
Главата му със формата на пейка
шуртеше като от пробита лейка.
Защото педофил и наркоман
приятно е да моли за пощада,
но още по-приятно е, засмян
да му дадеш каквото му се пада!
***
А гайдата морална се надува,
но гледната си точка недочува -
линчуващите иска да линчува,
за да не могат вече да линчуват.
***
Soundtrack: