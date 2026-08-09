Убийството на Песъка

Когато Песъка заспа на плажа,

преди това припадна на паважа.



Преди това оклюма се на пейка,

а младостта му къдрава офейка;

младежите му взеха телефона

и писаха от него на Симона:

***

Ела, дете, на възраст прокурорска,

романтика на ивицата горска.

Аз имам най-красиви намерения

за полети във други измерения.



Ще ти покажа нашата природа

и формите на мъжката порода.

Ще бъда мил, но имай ми доверие,

сега сме с тебе в райското преддверие.



Ще ти покажа райското пръскало

и на тревата - наше одеяло.

Изобщо аз съм романтичен чичко

въй-вах на дядя, прелестна си, птичко.



За тебе имам нещо специално,

най-качествен и чист материал,

приема се анално и орално

лекарство за възвишен идеал,

обичам те по целия астрал,

без теб не мога, ти си наркотик,

а аз един пропаднал наркоман.

Ти в същността ми влезе като тик,

летя към теб, доказано пиян

от щастие, буквално съм насран.

***

Преди това заспа до телефона

и писаха от него на Симона,

***

А Песъка се пулеше в екрана

и чудеше се как това е писал,

и в смътното предчувствие за рана

усещаше един особен смисъл.



Каква е тая среща във гората,

къде ще бия път от махалата????



Въобще!



Каква е тая къдрава Симона,

с която съм си писал в телефона?

И някой ми е изгърмял грамажа,

и даже съм повръщал на паважа.



Не е нормално повече да пия,

приключвам вече с тая тъпотия.

И даже вече няма да продавам,

и нов човек изобщо вече ставам.



Ще ида да се срещна със детето

и ще му кажа: ти си млада, ето -

животът се разкрива като роза,

не го обръщай в тъпа диагноза.



Недей да търсиш смелоста в порока,

а радостта - в съмнителната слава,

защото смелостта ще е жестока.

а радостта докрай си отмъщава.



И Песъка доволно се оригна:

от днес нататък новото започва;

аз чувствам, че животът ми достигна

до истинската си повратна точка!

***

Откърмени със чалга и помия,

младежите със милата Симона

отидоха в гората да убият

човека с компромата в телефона.



Отидоха в горичката до плажа

заслужено злодея да накажат

и Песъка на плажа те приспаха,

откритите му рани изгоряха.



Закупиха си дюнери и сол

и раните обилно посолиха.

Така с адреналин и произвол

от щастие децата се напиха.



Изсипаха те Песъка на плажа

и му прибраха весели грамажа.

Главата му със формата на пейка

шуртеше като от пробита лейка.



Защото педофил и наркоман

приятно е да моли за пощада,

но още по-приятно е, засмян

да му дадеш каквото му се пада!

***

А гайдата морална се надува,

но гледната си точка недочува -

линчуващите иска да линчува,

за да не могат вече да линчуват.

***

Soundtrack:

2025 -- Макияж наотмаошь -- Група МИЛКО БАЛЕВ "Макияж наотмашь" е втората рускоезична песен на Група МИЛКО БАЛЕВ. Песента е насочена към българския пазар - и то много ограничен сектор, предимно в столица... 2025 -- Макияж наотмаошь -- Група МИЛКО БАЛЕВ "Макияж наотмашь" е втората рускоезична песен на Група МИЛКО БАЛЕВ. Песента е насочена към българския пазар - и то много ограничен сектор, предимно в столица...