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Лира и шмиргел

Убийството на Песъка

09 Авг. 2026

Когато Песъка заспа на плажа,
преди това припадна на паважа.

Преди това оклюма се на пейка,
а младостта му къдрава офейка;
младежите му взеха телефона
и писаха от него на Симона:
***
Ела, дете, на възраст прокурорска,
романтика на ивицата горска.
Аз имам най-красиви намерения
за полети във други измерения.

Ще ти покажа нашата природа
и формите на мъжката порода.
Ще бъда мил, но имай ми доверие,
сега сме с тебе в райското преддверие.

Ще ти покажа райското пръскало
и на тревата - наше одеяло.
Изобщо аз съм романтичен чичко
въй-вах на дядя, прелестна си, птичко.

За тебе имам нещо специално,
най-качествен и чист материал,
приема се анално и орално
лекарство за възвишен идеал,
обичам те по целия астрал,
без теб не мога, ти си наркотик,
а аз един пропаднал наркоман.
Ти в същността ми влезе като тик,
летя към теб, доказано пиян
от щастие, буквално съм насран.
***
Преди това заспа до телефона
и писаха от него на Симона,
***
А Песъка се пулеше в екрана
и чудеше се как това е писал,
и в смътното предчувствие за рана
усещаше един особен смисъл.

Каква е тая среща във гората,
къде ще бия път от махалата????

Въобще!

Каква е тая къдрава Симона,
с която съм си писал в телефона?
И някой ми е изгърмял грамажа,
и даже съм повръщал на паважа.

Не е нормално повече да пия,
приключвам вече с тая тъпотия.
И даже вече няма да продавам,
и нов човек изобщо вече ставам.

Ще ида да се срещна със детето
и ще му кажа: ти си млада, ето -
животът се разкрива като роза,
не го обръщай в тъпа диагноза.

Недей да търсиш смелоста в порока,
а радостта - в съмнителната слава,
защото смелостта ще е жестока.
а радостта докрай си отмъщава.

И Песъка доволно се оригна:
от днес нататък новото започва;
аз чувствам, че животът ми достигна
до истинската си повратна точка!
***
Откърмени със чалга и помия,
младежите със милата Симона
отидоха в гората да убият
човека с компромата в телефона.

Отидоха в горичката до плажа
заслужено злодея да накажат 
и Песъка на плажа те приспаха,
откритите му рани изгоряха. 

Закупиха си дюнери и сол
и раните обилно посолиха.
Така с адреналин и произвол
от щастие децата се напиха. 

Изсипаха те Песъка на плажа
и му прибраха весели грамажа. 
Главата му със формата на пейка
шуртеше като от пробита лейка.

Защото педофил и наркоман
приятно е да моли за пощада,
но още по-приятно е, засмян
да му дадеш каквото му се пада! 
***
А гайдата морална се надува,  
но гледната си точка недочува -
линчуващите иска да линчува,
за да не могат вече да линчуват. 
***
Soundtrack

2025 -- Макияж наотмаошь -- Група МИЛКО БАЛЕВ
"Макияж наотмашь" е втората рускоезична песен на Група МИЛКО БАЛЕВ. Песента е насочена към българския пазар - и то много ограничен сектор, предимно в столица...
YouTube

 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
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Ключови думи:

лира и шмиргел, гражданска лирика

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