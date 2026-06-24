Излел е Дельо завинаги,
напуснал ми й парламента.
И сега мале, майчице,
чудом се чуди и мае
на какво му точно мирише,
мирише още ухае:
Дали мирише на фактура,
мила моя майно льо,
или пък на кандидатура,
майно ле, стара хазайке,
или на прокуратура????
На какво точно мирише,
мирише, още смърди,
та ми играй сърцето
в 7/8 ръченица!
Кажи ми, куме, кажи ми
за президент ли се кандидатирам,
или фактури издавам,
или ме прокурор гони
да тичам, куме, пред вятъра?
Фактура?
Кандидатура?
Прокуратура?
Лира и шмиргел
Излел е Дельо Фактурата
24 Юни 2026Г-н БАЛЕВ
Във фен страницата "Армията на Добрев" бе публикувано генерирано от изкуствен интелект музикално видео с главен герой - благородния бунтар Делян Добрев. Не можем да кажем дали страницата си я води сам той или жена му, или способни роднини, или например майка му, която навремето му беше и хазайка.
Излел е Дельо завинаги,
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