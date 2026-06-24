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Лира и шмиргел

Излел е Дельо Фактурата

24 Юни 2026
Във фен страницата "Армията на Добрев" бе публикувано генерирано от изкуствен интелект музикално видео с главен герой - благородния бунтар Делян Добрев. Не можем да кажем дали страницата си я води сам той или жена му, или способни роднини, или например майка му, която навремето му беше и хазайка.
Във фен страницата "Армията на Добрев" бе публикувано генерирано от изкуствен интелект музикално видео с главен герой - благородния бунтар Делян Добрев. Не можем да кажем дали страницата си я води сам той или жена му, или способни роднини, или например майка му, която навремето му беше и хазайка.

Излел е Дельо завинаги,
напуснал ми й парламента.
И сега мале, майчице,
чудом се чуди и мае
на какво му точно мирише,
мирише още ухае:

Дали мирише на фактура,
мила моя майно льо,
или пък на кандидатура,
майно ле, стара хазайке,
или на прокуратура????

На какво точно мирише,
мирише, още смърди, 
та ми играй сърцето
в 7/8 ръченица! 

Кажи ми, куме, кажи ми
за президент ли се кандидатирам,
или фактури издавам,
или ме прокурор гони
да тичам, куме, пред вятъра?

Фактура? 
Кандидатура? 
Прокуратура?

 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
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Ключови думи:

лира и шмиргел, гражданин поет

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