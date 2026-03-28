Звлепен като тапета,
опнал се като простор,
окопал се в кабинета
незаконен прокурор.
На простора, на въжето
преписки висят,
но мирише зле прането,
чака Страшен съд.
Труповете от каруци
трупат се на купчета.
Труповете имат внуци -
малки сладки трупчета.
Стари папки със боклуци -
преписки на трупчета:
неподвижните каруци
също имат внучета.
И смърди на застояло
тежкият позор,
и повръща в одеяло
живият човешки зор.
Как не им е неудобно?
Как пък нямат срам?
Тъй било богоугодно -
няма мърдане оттам!
Сиренето - в саламура,
в колелото - прът.
Страшната прокуратура
чака Страшен съд.
Лира и шмиргел
В Сарафатурата - sans changement
27 Март 2026Г-н БАЛЕВ
Звлепен като тапета,
можете да направите дарение през PayPal