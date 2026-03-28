Лира и шмиргел

В Сарафатурата - sans changement

27 Март 2026

Звлепен като тапета,
опнал се като простор,
окопал се в кабинета
незаконен прокурор. 

На простора, на въжето
преписки висят, 
но мирише зле прането,
чака Страшен съд. 

Труповете от каруци
трупат се на купчета. 
Труповете имат внуци - 
малки сладки трупчета. 

Стари папки със боклуци -
преписки на трупчета:
неподвижните каруци
също имат внучета. 

И смърди на застояло
тежкият позор,
и повръща в одеяло
живият човешки зор. 

Как не им е неудобно?
Как пък нямат срам?
Тъй било богоугодно - 
няма мърдане оттам! 

Сиренето - в саламура,
в колелото - прът.
Страшната прокуратура
чака Страшен съд. 

 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
Ключови думи:

лира и шмиргел, гражданин поет

Още новини по темата

Спасибо Трампу за счастливое детство
18 Март 2026

В парламента шум се вдига - лъскат ножки, мечове
12 Март 2026

Деденце с традиционни ценности!

04 Март 2026

Като няма факти, яжте психолози
26 Февр. 2026

Богоугодници
14 Февр. 2026

Ода за Мария
29 Яну. 2026

Бахур Бахур и Мадур Мадур правят избори
16 Яну. 2026

Автопортрет на Генерация Z
12 Дек. 2025

Триумфът на мършляка
01 Дек. 2025

Ангелският език
24 Ноем. 2025

Тръмпу
21 Ноем. 2025

Особен управител
10 Ноем. 2025

Любов и подфъргане с 200 км/ч
06 Ноем. 2025

Диоген с фенер от тиква
31 Окт. 2025

