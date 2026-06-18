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Лира и шмиргел

Чудото на любовта - за три дни

Днес, 01:39

Започна преди четири години
тридневно специално изнасилване -
комшийката със гащи жълто-сини
пердаши се без право на помилване. 

Обаче гледай - грях и срамота! 
Комшийката се дърпа като дива -
наместо да разтвори тя крака, 
оказва упорита съпротива! 

Не иска тя патриции с традиции,
не иска православни ислямисти,
показва свои някакви амбиции
и ми се влачи с мръсни сатанисти! 

И рита ме по всички важни части,
защото ѝ помагат педерасти! 
Комшийката излезе проклетия,
ала на мен не ми минават тия! 

Затуй сега превземам ти колата,
отнемам ​​​ти пералнята и хляба.
Ти сякаш не разбираш добрината - 
дори не съм започнал, както трябва! 

Такъв съм - продължавам да те жаля,
а не че ми е затъпен кинжаля! 
И не че вече пушката е мека - 
човешкото говори у човека!

Но хайде вече да се разберем, 
ти дай да те покрия аз наужким,
а ти да викаш: ох, че е голем! - 
и просто да си бъдем верни дружки. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
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Ключови думи:

лира и шмиргел, гражданин поет

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