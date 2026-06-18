Започна преди четири години
тридневно специално изнасилване -
комшийката със гащи жълто-сини
пердаши се без право на помилване.
Обаче гледай - грях и срамота!
Комшийката се дърпа като дива -
наместо да разтвори тя крака,
оказва упорита съпротива!
Не иска тя патриции с традиции,
не иска православни ислямисти,
показва свои някакви амбиции
и ми се влачи с мръсни сатанисти!
И рита ме по всички важни части,
защото ѝ помагат педерасти!
Комшийката излезе проклетия,
ала на мен не ми минават тия!
Затуй сега превземам ти колата,
отнемам ти пералнята и хляба.
Ти сякаш не разбираш добрината -
дори не съм започнал, както трябва!
Такъв съм - продължавам да те жаля,
а не че ми е затъпен кинжаля!
И не че вече пушката е мека -
човешкото говори у човека!
Но хайде вече да се разберем,
ти дай да те покрия аз наужким,
а ти да викаш: ох, че е голем! -
и просто да си бъдем верни дружки.
Лира и шмиргел
Чудото на любовта - за три дни
Започна преди четири години
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