Чудото на любовта - за три дни

Започна преди четири години

тридневно специално изнасилване -

комшийката със гащи жълто-сини

пердаши се без право на помилване.



Обаче гледай - грях и срамота!

Комшийката се дърпа като дива -

наместо да разтвори тя крака,

оказва упорита съпротива!



Не иска тя патриции с традиции,

не иска православни ислямисти,

показва свои някакви амбиции

и ми се влачи с мръсни сатанисти!



И рита ме по всички важни части,

защото ѝ помагат педерасти!

Комшийката излезе проклетия,

ала на мен не ми минават тия!



Затуй сега превземам ти колата,

отнемам ​​​ти пералнята и хляба.

Ти сякаш не разбираш добрината -

дори не съм започнал, както трябва!



Такъв съм - продължавам да те жаля,

а не че ми е затъпен кинжаля!

И не че вече пушката е мека -

човешкото говори у човека!



Но хайде вече да се разберем,

ти дай да те покрия аз наужким,

а ти да викаш: ох, че е голем! -

и просто да си бъдем верни дружки.