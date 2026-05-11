130 актьори и 5000 статисти ще участват във филма "Стоичков"

Кастингът за второстепенните персонажи вече започна, след като бе избран титулярът

Днес, 12:50
Екипът на филма вече започна кастинга за второстепенните роли, след като Кристо Стоичков бе избран да изиграе своя именит съименик.

130 роли и масовка от приблизително 5000 души се търсят за филма "Стоичков: Имало едно време в България". Кастингът вече започна, информират от продукцията. Той е насочен основно към мъже, както с актьорски опит, така и непрофесионалисти. Продукцията търси автентични лица на възраст между 18 и 55 години със силно присъствие, като футболният и спортният опит са сериозно предимство за част от ролите. Предвижда се и международен кастинг, включително в Испания.

Успоредно с избора на актьори, започва дигиталната поредица "Стоичков: Имало едно време в България: Селекцията", която ще даде достъп до процеса по избор на актьорския състав. Тя ще покаже кадри зад кулисите, срещи с кандидати, ключови решения на екипа, вълнуващи моменти от един мащабен процес, и ще бъде реализирана в дигиталните канали на филма. Кастингът е естествено продължение на избора на главен актьор, който беше направен в документалния риалити формат "Вече играеш… Стоичков" по Нова телевизия. В началото на годината Кристо Стоичков беше избран да изиграе своя именит съименик Христо Стоичков. Кристо Стоичков е роден в Тарагона, Испания. Той е на 28 години и носи това име по желание на баща си – голям почитател на Легендарната осмица. Тренирал е футбол като дете и е играл в отбор от "Б" Окръжна група. Впоследствие е завършил актъорство за драматичен театър и има опит на сцена и пред камера.

"Стоичков: Имало едно време в България" цели да изгради силен, автентичен и внимателно подбран актьорски състав, който да пресъздаде една от най-разпознаваемите български истории. Проектът се развива с амбицията да се утвърди като значимо събитие за българската публика и да заеме своето място и на международната сцена", разказват от екипа, който по-рано създаде филма за друга футболна легенда - Георги Аспарухов - Гунди.

Режисьор този път ще бъде Мартин Макариев ("В сърцето на машината"), а в креативния екип участват Александър Сано и Владимир Памуков. Сценарият е на Георги Ангелов. Международен партньор по реализацията и разпространението е американската компания Cloud9 Studios, а премиерата на биографичния филм се очаква през 2027 г.

 

