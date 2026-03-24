Три язовира преливат, а поне осем други са пред препълване

Налага се превантивно изпускане на язовири, тъй като се очакват нови валежи.

Надига се нова опасност - преливане на язовири.

Три големи водоема в различни райони на страната - "Панчарево", "Пчелина" и "Асеновец", преливат- Над 90% са запълнени „Среченска бара“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Студена“, „Домлян“, „Кричим“, сочи справка на Министерството на околната среда и водите.

Вече се прави изпускане за осигуряване на свободни обеми на язовирите „Студена“, „Тракиец“ и „Ахелой“.

Във вчерашния ден средното ниво на запълване за страната вече е било 74%, а се задават нови сериозни валежи.

Националния институт по метеорология и хидрология издаде предупреждение от първа степен (жълт код) за значителни валежи от дъжд в областите Хасково и Кърджали за 24 март.

В края на седмицата заедно с понижаване на температурите на много места ще вали дъжд, а в планините – сняг.

В резултат на валежите днес и в следобедните часове на 24 март на места в Черноморския и Източнобеломорския басейн се очакват краткотрайни повишения на речните нива.

Министерството на околната среда и водите напомня на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022-2027 г. и да следят актуалните прогнози за валежи и опасни явления на официалната страница на МОСВ.