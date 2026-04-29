Клисурски: Удържахме ръста на дефицита през април

Служебният министър на финансите Георги Клисурски се похвали, че през април правителството е успяло да удържи ръста на бюджетния дефицит и всички направени през месеца разходи са били покрити от събраните приходи.

Месец преди това - в края на март, МФ отчете рекорден дефицит от 1,5 млрд. евро (около 1,2% от БВП), което е най-високата стойност за първото тримесечие от 15 години.

"През април не се наложи да взимаме пари от Фискалния резерв - спестовната сметка на държавата", каза пред Нова тв Клисурски и припомни, че през февруари от резерва са извадени 900 млн. евро за покриване на появилия се дефицит, а през март - 600 млн. евро.

Една от причините за закърпването донякъде на дупката в хазната е, че през април изтича срокът за подаване на данъчните декларации за доходите от 2025 г. и за плащане на окончателния данък.

НЕНУЖНО РАЗДУТИ РАЗХОДИ

В същото време служебният кабинет не е направил някои огромни разходи, за които е било видно, че са сериозно раздути. Клисурски посъветва новото правителство подробно да огледа и ограничи "ненужно раздутите разходи", като това може да спести стотици милиони евро на данъкоплатците.

За пример той даде инсинераторите към Министерството на земеделието и горите, които са отчитали фиктивна дейност и три пъти повече натоварване, отколкото е капацитетът им на работа, с което ощетяват бюджета с десетки милиони евро. Надписани сметки има в изобилие и в здравеопазването. Такава е поръчката на здравното министерство за тестове за два вида рак за 10 млн. евро, при която цената на единичен тест е надута между 5 до 10 пъти.

"Над 60 инспекции са възложени на АДФИ по сигнали за раздути разходи, а такива има в повечето министерства", каза Клисурски.

Той приветства намерението на спечелилата изборите "Прогресивна България" да използва изкуствен интелект за проверки и оценки на обществените поръчки. "Ако го направят, може за кратко време да реализират сериозни спестявания", смята Клисурски.

ЗАЛОЖЕНИ БЮДЖЕТНИ МИНИ

Една от причините за силния ръст на дефицита през февруари, въпреки ограниченията на удължителния закон за бюджета, са огромните неразплатени разходи оставени от кабинета на Росен Желязков, стана ясно от обясненията на служебния финансов министър. За да закърпят дефицита за 2025 г. на 3%, предишното правителство е разплатило само малка част от общинските проекти, при това приоритетно в населени места с кметове на ДПС-Ново начало. Не са правени плащания и за извършени ремонти на студентски общежития, училища, детски градини, дори оборудване на физкултурни салони. "Те обаче успяха да осигурят 4 млрд. лв. за увеличаване на капитала на Българската банка за развитие. Затова нашата принципна позиция беше да оставим в бюджета 1.2 млрд. евро от тях, за които ББР няма никаква заявка как да ги използва", каза Клисурски.

Въпреки триковете на кабинета на Росен Желязков, тези дни Еврокомисията обяви, че сме надвишили тавана на дефицити за 2025 г. - на начислена основа той е 3.5%, отбеляза финансовият министър. От процедура по свръхдефицит ще ни спасят разходите за отбрана, за които има решение временно да не се включват в дефицита.

Относно забавената инвестиционна програма за общините служебното правителство вече е разплатило 312 млн. евро или 68% от заявените и одобрени проекти. Общата сума за тази година е 460 млн. евро, предоставена с удължителния бюджет за разплащане през ББР.

СМЕЛО РЯЗАНЕ НА ЩАТОВЕ

Клисурски призова новото правителство за смела административна реформа, която да започне със закриване на всички незаети щатове в държавните ведомства. Внедряване на система за анализ на данни с изкуствен интелект може да спести много време и разходи, като с по-малко хора се върши много повече работа, смята още той.

Наред с това трябва да се промени и порочната формула за определяне на заплатите на ръководствата на държавните дружества, която позволява в момента те да получават огромни възнаграждения дори при хронични финансови загуби, каза Клисурски. Според него трябва да се въведе и някакво съотношение между ниските и най-високите заплати в държавните фирми, например 1:10.