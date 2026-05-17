Клисурски се връща като зам.-кмет на София до дни

Заемам се с изработване на нова формула за определяне на такса смет, обяви доскорошният служебен финансов министър

Днес, 09:33
Георги Клисурски

Доскорошният служебен финансов министър Георги Клисурски се връща в Столичната община като заместник-кмет по финансите. Той отново поема предишния си пост от 26 май, сподели самият Клисурски пред БНТ.

Една от първите му задачи, с която ще се заеме като заместник-кмет на София, е изготвянето на нова формула за определяне на такса смет за столичани. Столична община трябва да промени начина на изчисляване на такса смет като премахне ползването на данъчната оценка на жилищата за база. От 2027 г. всички общини в страната трябва да прилагат принципа "замърсителят плаща", т.е. домакинствата, които генерират повече битови отпадъци, ще плащат по-висока такса.

"Ако обаче направим така, че рециклираме повече, може да се окаже, че такса смет вместо да се покачва, ще намалее", заяви Клисурски.

Като друга своя задача Клисурски посочи изграждането на нови детски градини в София, като не пропусна да отбележи, че служебният кабинет е осигурил допълнително финансиране за това не само за столицата, но и за Пловдив, Бургас и Варна.

По думите на Клисурски победата на българската песен в тазгодишната Евровизия и домакинството на България за Евровизия 2027 означава нови възможности за страната, както и повече приходи от туризъм и други съпътстващи дейности. "Ще се опитаме максимално да ускорим разширението на метрото и изграждането на метростанция до залата, където евентуално ще се проведе конкурса - "Арена 8888", посочи Клисурски.

