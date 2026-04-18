Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Рентата невинаги е освободена от данък

НАП преценява за всеки отделен случай

Днес, 09:32
Рентата от земя понякога носи и грижи с НАП.
Pixabay
Рентата от земя понякога носи и грижи с НАП.

Рентата от земя понякога се облага с данък, кога - зависи от НАП. Това става ясно от отговор на служебния министър на финансите Георги Клисурски в рамките на парламентарния контрол през тази седмица. Разясненията се налагат поради факта, че рентата по принцип е необлагаема, но пък някои хора са карани да плащат налог и се чудят защо.

Клисурски дава да се разбере, че доходите от рента, аренда или друго възмездно предоставяне на земя са необлагаеми при пасивно поведение. Примерно, ако просто отдавате нивите си, не дължите 10% върху прихода. Обаче трябва да платите данък, ако сте регистриран като земеделски стопанин и се облагате по реда за едноличните търговци; или пък, ако приходите са от дейност като търговец, дори да нямате регистрация по Търговския закон. С второто условие е свързан много тънък момент  - за НАП липсата на регистрация като ЕТ не е пречка за облагане; качеството на физическото лице се определя от характера на сделките, не от регистрацията. Тоест, ако отдавате земите с размах, или извършвате друга подобна дейност, НАП го смята за бизнес активност и ще бъдете облаган като търговец. Важно е също, че приходната агенция анализира всеки отделен казус самостоятелно - преценява индивидуално.

Скоро нещата може да станат по-ясни - Клисурски обявява, че в момента се изготвя методическо становище.Чрез него стопаните и данъчните инспектори щели да бъдат улеснени.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

земя, рента, доходи, Георги Клисурски

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?