Опозицията скочи срещу ПБ за още 3.8 млрд. евро държавен дълг

Управляващите не се отказват от нови заеми, но обещаха да спазват Конституцията

02 Юни 2026Обновена
Заседанието на временната бюджетна комисия започна с критики към намерението на "Прогресивна България" да увеличи задлъжнялостта на държавата.
Намерението на "Прогресивна България" да увеличи задлъжнялостта на държавата с допълнителни 3.8 млрд. евро срещна силен отпор от опозицията. Заваляха критики и за сумата, и за начина, по който се прокарва подобно решение.

Идеята на ПБ за вдигане на тавана на дълга бе съобщена от председателя на временната бюджетна комисия Константин Проданов в понеделник. Във вторник стана гореща тема на заседанието на комисията, защото се разбра, че депутати от управляващото мнозинство искат да я включат в промените в удължителния закон, който трябва да действа до приемането на редовен бюджет за 2026 г. 

"Предложението за поемането на нов дълг от 3,8 млрд. евро противоречи на Закона за публичните финанси - когато няма приет годишен закон за бюджета, не може да се поема нов дълг", коментира Теменужка Петкова, депутат от ГЕРБ и бивш министър на финансите. Тя изтъкна, че правителството може да взима заеми само за погасяване на падежи на стари задължения. "Параметрите на държавния дълг са работа на Министерския съвет и Министерството на финансите в рамките на годишния бюджетен закон, не може народни представители да ги определят в преходни разпоредби на други закони", посочи Петкова. Подобно изказване направи и друг ексминистър на финансите - Асен Василев от ПП. Той дори предупреди ПБ, че ако действат по бързата писта, а не следват стъпките за промени, свързани с дълга - МС - тристранен съвет - парламент, "Продължаваме промяната" ще сезира Конституционния съд. 

"Няма как народни представители да определят какъв дълг е необходим. Сега колеги са решили, че е 3,8 млрд. евро, а дали е толкова?", коментира още Теменужка Петкова.

И Мартин Димитров от "Демократична България" обърна внимание, че липсват конкретни разчети и че сметките са правени "на коляно".  "Няма план за оптимизиране на разходите, няма план за овладяване на дефицита, вместо реформи управляващото мнозинство избира най-лесния вариант - финансиране чрез нови заеми. Сега вземат 3,8 млрд. евро, утре ще вземат още, това е начало на дългова спирала", обясни Мартин Димитров от ДБ. 

Той посочи, че идеята на управляващите за намаляване на партийните субсидии е опит да се отклони вниманието от важните неща - като замразяването на депутатските заплати. 

Критиките принудиха депутатите от ПБ да преосмислят подхода си. Предложението за новия дълг бе оттеглено. Това не означава, че управляващите се отказват от тегленето на повече заеми, а че ще следват процедурните стъпки и ще покажат разчети за размера на новия дълг. 

таван на дълга, бюджетен дефицит, удължителен закон

