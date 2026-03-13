Депутати гласят преправяне на удължителния бюджет с нови разходи

Снимка БГНЕС "Няма гаранции, че в следващото Народно събрание ще има мнозинство за редовен бюджет. Затова трябва да се вземат антикризисни мерки сега", смята Йордан Цонев от ДПС-НН.

Народното събрание гласува на първо четене почти единодушно втория удължителен закон за бюджета със заявка от повечето партии за допълнителни предложения при второто му четене. Единствено депутатите от "Възраждане" не подкрепиха удължителния закон.

В предизборна обстановка част от политическите сили обявиха, че ще внесат свои предложения за повече разходи, въпреки ограниченията на Закона за публичните финанси да не се надвишават харченията от миналогодишния бюджет при липсата на редовен за текущата година.

Припомняме, че след провала с приемането на редовен бюджет за 2026 г., довел до оставката на правителството на Росен Желязков и насрочването на нови избори, 51-вото НС прие временен закон за събиране на приходите и извършване на разходите в държавата. Той е в сила до 31 март, затова е изключително важно действието му да бъде удължено до приемане на редовен бюджет, за да се осигури нормална работа на държавата.

С втория удължителен бюджет, чийто вносител е служебното правителство, се дава възможност общините да правят повече разходи. Въпреки че нямат приети общински бюджети, кметовете ще може да харчат до размера на собствените си приходи, а не само да разчитат на трансфери от държавата.

Предвижда се също социални плащания и разходи за заплати в бюджетната сфера да се финансират от Фискалния резерв, като неприкосновено са само средствата в Сребърния фонд.

Разрешава се също Министерски съвет да сключи договор с Европейската комисия за заем до 3.2 млрд. евро за модернизиране на армията по механизма SAFE.

Дебатът за удължителния бюджет в пленарна зала се превърна в предизборна агитация.

От "Възраждане" прогнозираха, че редовен бюджет ще има чак към август. "Ситуацията е такава, че трябваше да ни предложите или намаляване на акцизите на горивата, или дерогация за внос на руски петрол. Както и за общините трябваше да има повече възможности. Не са запушени огромните дупки в НЗОК. С този бюджет ще караме почти половин година, трябваше да сте по-смели, за да излезем от блатото", каза Димо Дренчев.

Според Мартин Димитров от "Демократична България" този удължителен бюджет е трябвало още днес да бъде приет на две четения, защото "това е първата антикризисна мярка в сложната обстановка". "Като правите предложения за второ четене, мислете за бъдещето - да не попречим на редовния бюджет после и да не се стига до увеличаване на данъците. Не се плъзгайте по популистката писта, проявете разум", призова Димитров.

От ДПС - Ново начало твърдо заявиха, че ще внесат допълнителни текстове в законопроекта. "Не само за повече средства за общините, но и някои антикризисни мерки в рамките на разумното. Още повече че няма никакви гаранции, че в следващото Народно събрание ще има мнозинство за редовен бюджет", каза Йордан Цонев. Той се закани, че ДПС-НН ще търси сметка на "тези, които оставиха без редовен бюджет страната в първата година на еврото и в критична ситуация за световната икономика", визирайки ПП-ДБ. Освен това той обвини ПП-ДБ, че са използвали Плана за възстановяване и устойчивост, за да сложат ръка върху съдебната система. "Те поставиха такива условия, които няма нищо общо с възстановяването от ковид кризата, а как да овладеят съдебната система по поръчение на ментора си Сорос", каза Цонев.

От БСП обявиха, че не могат да останем безучастни към "пагубните последици" от липсата на редовен бюджет, което оставило уязвими групи като младите майки без защита, а също и младите лекари. "Притесняват ни и парите за общините - те остават без финансиране и ги обричаме на нулева година за капиталови разходи. Ще внесем свои предложения", каза Атанас Атанасов.

От ИТН обявиха, че ще внесат "пакет от десни мерки". "Огромни социални слоеве остават в тежко положение заради спекулата с еврото и събитията в Иран. Ще предложим субсидията на партиите да бъде 1 лев, както и да се вдигне прагът за кешовите разплащания, защото сега той е обезценен. В Швейцария приеха специален закон, че хората може да се разплащат и с кеш, защото това са техни пари. Българите заслужават да се разплащат с парите си, без банките да им взимат такси", каза Тошко Йорданов. От ИТН ще предложат и вдигане на прага за регистрация по ДДС, както и повишаване на заплатите на медицинските сестри, акушерки и фелдшери, и месечни компенсации за градския транспорт заради високите цени на горивата.

"Ние сме в тази сложна ситуация без редовен бюджет заради политическата алчност на Асен Василев. Той подведе и колегите си от ДБ", обяви Йорданов.

От ГЕРБ също нападнаха председателя на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев и го обявиха за виновник за всички беди с финансите на държавата в последните пет години.

"България имаше разумна бюджетна политика до 2021 г. с балансирани бюджети. Но 2021 г. дойде един умник и каза, че това е политика на стабилната бедност и трябва да харчим повече. Асен Василев е идеологът на ляво-популистката политика. Да, всички сме гласували увеличение на разходите, но слонът в стаята беше Асен Василев", каза Красимир Вълчев от ГЕРБ.

Тези нападки предизвикаха отпор от ПП-ДБ.

Венко Сабрутев припомни, че управляващото мнозинство на ГЕРБ, ДПС-НН, БСП и ИТН е внесло "мегаскандален бюджет", който е взривил българското общество и 250 000 българските граждани са излезли на протести срещу вдигането на данъци и осигуровки, както и срещу "невиждана корупция" в изграждане на пътища, детска болница и др.

Мартин Димитров припомни, че управляващите са били подготвили рекордни нови 20 млрд. лв. заеми за 2026 г., както и рекордни 45% разпределение през бюджета. "Проблемът сте вие, от управляващата коалиция, която още е в сила в Народното събрание", каза Димитров. На свой ред той обвини ГЕРБ, че се е превърнала в лява партия, която иска да харчи повече пари на данъкоплатците, като вдига данъци и никой друг не й е виновен.

Силно брожение предизвика изказването на доскорошния външен министър Георг Георгиев, който посъветва ПП-ДБ да не критикуват, а да търсят подкрепа за "своя" законопроект за удължаване на бюджета.

"Ние ръка не сме целували на никой и на никой не сме се молили", отвърна му Асен Василев. "Ако някой се е развилнял с разходите, то това сте вие през 2025 г. Искахте да върнете старото ниво на кражбите, затова вдигнахте дълга до рекордни стойности с обяснения, че трябва да инвестирате в ББР и БЕХ", обърна се Василев към доскорошните управляващи.

Дебатът предизвика служебният финансов министър Георги Клисурски да вземе думата и да обяви, че проектът за удължителен закон не е на ничия партия, а на служебното правителство, назначено от президента, и се внася единствено с цел държавата да функционира нормално и спокойно след 31 март.

Очаква се другата седмица законопроектът да бъде гласуван на второ четене.