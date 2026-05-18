232 000 души ще получат по 20 евро за горива за април

232 000 собственици на автомобили с ниски доходи ще получат компенсация от 20 евро за високите цени на горивата за месец април. Агенцията за социално подпомагане ще започне да изплаща средствата от 19 май, съобщи социалното министерство. На тази дата АСП ще преведе средствата на хората, които получават подкрепата по банковата си сметка. На около 33 000 души, които вземат социалните си помощи през пощенските клонове, средствата ще бъдат изплатени в периода 20 – 27 май.

Право на компенсацията имат физически лица, които са собственици на моторно превозно средство или изплащат автомобил с договор за лизинг. За да получат помощ от 20 евро, средномесечният им брутен доход за 2025 г. трябва да е до 652,41 евро, колкото е двукратният размер на линията на бедност за миналата година. Хората, които ще получат подкрепа, се определят след проверка на Националната агенцията за приходите.

Първоначално очакванията бяха много повече хора да получават тези компенсации - говореше се за над 1 млн. души. В крайна сметка обаче се оказа, че малко хора с ниски доходи ползват автомобил.