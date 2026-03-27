По 500 заявления на час пристигат за 20-те евро за гориво

До средата на петъчния ден има подадени над 12 800 заявления за компенсация от 20 евро във връзка с повишаването на цените на горивата. Това съобщи социалният министър Хасан Адемов в община Самуил. Той допълни, че средно на час се подават по около 500 заявления. Агенцията за социално подпомагане, където постъпват заявленията, отчита и пикови часове с над 1000 подадени на час заявления.

Сумите ще се изплащат за месеца, в който е подадено заявлението. Парите ще може да се вземат и от пощенските станции.

Важно е хората да знаят, че заявленията се подават по настоящ адрес, а не по постоянен. Има няколко начина да се подаде заявлението:

лично в Центъра за административно обслужване на дирекция "Социално подпомагане", като се представя лична карта (за справка); чрез лицензиран пощенски оператор; по електронен път след регистрация с квалифициран електронен подпис, ПИК на НОИ или ПИК на НАП в Портала за електронни услуги.

Заявления подават само хората, които считат, че отговарят на условията, но не са получили социални помощи през януари и февруари 2026 г. Другите ще получат 20-те евро автоматично по сметките, по които получават и помощите си. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

да имат средномесечен брутен доход по-малък или равен на 652,41 евро за 2025 г. (два пъти размера на линията на бедност за 2025 г.), или средномесечен брутен доход за 2024 г. по-малък или равен на 537,88 евро (два пъти размера на линията на бедност за 2024 г.). да притежават моторно превозно средство на свое име, като съсобственик или чрез лизинг, като автомобилът трябва да има валидна застраховка "Гражданска отговорност" за месеца на предоставяне на компенсацията.

Компенсация се изплаща само за един автомобил. Не е предвидено изплащане на компенсация за електрически автомобил.