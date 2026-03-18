Компенсации ще има при цени на бензин А-95 от 1.60 евро

Програмата за компенсирани на граждани заради скъпите горива ще стартира, ако три поредни дни цените на масовите горива достигнат нива от 1,60 и повече евро за литър по данни на НАП. "Това представлява приблизително 20% увеличение на цените на дребно", обяви днес служебният социален министър Хасан Адемов след заседание на Министерски съвет. На него е одобрена програмата за компенсации от 20 евро месечно, които ще бъдат предоставяни чрез Агенцията за социално подпомагане.

В момента по данни на платформата Fuelo втори ден цената на бензин А95 е 1.38 евро за литър, а на дизела е 1.52 евро за литър.

Право на месечни помощи от 20 евро ще имат граждани, на които средния брутен месечен доход е по-малък или равен на 652,41 евро, което представлява два пъти линията на бедност за 2025 г. или са имали месечен доход за 2024 г. по-малък или равен на 537,88 евро, което представлява два пъти линията на бедност за 2024 година.

Друго условие е физическите лица да притежават превозно средство на свое име, да са съсобственици или да са лизингополучатели.

"Данните за доходите за 2024 година се налага, защото все още продължава кампанията за деклариране на доходите от 2025 г. и не всички данъкоплатци са подали декларации ", обяви министър Адемов..

Срокът за предоставянето на месечни компенсации от 20 евро ще е до 30 юни 2026 година.

Средствата ще бъдат осигурени от удължителния бюджет.