Дизелът стигна критичните 1.60 евро за литър

Цената на дизела на бензиностанциите достигна 1.60 евро за литър - таванът, над който трябва да се активизира антикризисната мярка за 20 евро компенсация на месец.

По данни на платформата Fuelo днес средната цена на дребно на дизела е 1.59 евро за литър, но някои от големите вериги бензиностанции вече го продават за 1.60 евро.

Служебният кабинет отпусна 25 милиона евро по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за подкрепа на домакинствата с ниски доходи, които изпитват затруднения да зареждат автомобилите си. Близо 1 380 000 души ще имат право да получат по 20 евро месечно, ако цените на дребно на най-масовите горива – А95Н и дизел, надхвърлят 1.60 евро за литър в три поредни дни, обяви социалният министър Хасен Адемов. Помощта ще се предоставя чрез Агенцията за социално подпомагане.

Не е ясно правителството дали ще ползва данните на Фуело за цените на горивата или друг източник, както и не е ясно как ще се идентифицират хората, които покриват подоходния критерий, какъв автомобил карат - на дизел или на бензин. А това е важно, защото все още цената на бензин А95 е далеч от тавана - днес средната цена е 1.44 евро за литър.

До момента е обявено, че достъп до компенсацията от 20 евро ще имат физически лица, чийто средномесечен брутен доход за 2025 г. е по-малък или равен на 652,41 евро - два пъти линията на бедност за миналата година. Данните за доходите ще бъдат генерирани от Националната агенция за приходите. За лицата, които все още не са подали данъчни декларации за доходите от 2025 г., ще се използват данните за 2024 г. В този случай средномесечният брутен доход за 2024 г. трябва да е по-малък или равен на 537,88 евро, което също представлява два пъти линията на бедност за съответната година, определена тогава в размер на 526 лева.

Премиерът Андрей Гюров обяви, че помощта ще се превежда по банкова сметка на собственика на автомобила, като е възможно той да е и на лизинг.

Тепърва ще трябва правителството да обяви как АСП ще се сдобие с банковите сметки на собствениците на автомобили, които отговарят на подоходния критерий за получаване на компенсации.

Вероятно АСП ще даде срок на лицата, които смятат, че отговарят на условията за подпомагане, да подадат заявления, в които да посочат и банкова сметка. Не е ясно дали ще последват насрещни проверки и колко време ще продължат те. Освен това до момента няма информация получаването на компенсацията да е обвързано със зареждането на някакво определено количество гориво и дали е възможно подпомаганите в рамките на цял месец да не заредят и капка бензин или дизел, но да получат 20 евро. Обявено беше, че месечните компенсации за горивата ще действат до 30 юни.

Наскоро премиерът Андрей Гюров разясни как правителството е определило размера на компенсацията. Имало информация, че по-бедните потребители зареждат бензин или дизел за около 100 евро на месец. И тъй като от началото на войната в Близкия изток горивата били поскъпнали с 20% - данни отпреди две седмици - можело да се заключи, че нарасналият разход на тези домакинства е 20 евро месечно.

Очаква се тази седмица служебният кабинет да представи подробни указания как да се кандидатства по програмата, защото прогнозите са в следващите дни да се изпълнят условията за компенсации - засега само на дизела.

Днес финансовият министър Георги Клисурски отправи призив хората да слязат от колите си и да ползват повече градския транспорт. Той обаче бе категоричен, че въвеждането на безплатен градски транспорт в голям град като София е прекалено трудна и скъпа мярка. "Това е възможна мярка в по-малките населени места", допусна Клисурски.

Клисурски обяви, че не очаква драматично поскъпване на потребителските стоки заради повишението на цените на горивата. "При достигане на цени от 1.70-1.80 евро за литър, може да се очаква нарастване на инфлацията с до 1 процентен пункт. В края на февруари инфлацията е малко под 4%, т.е. може да стигне 4.50-5%", каза Клисурски.