ЕК разреши 334 млн. евро помощ за бизнеса заради скъпия ток

Европейската комисия одобри схеми за временна държавна подкрепа, с които правителствата на България, Германия и Словения да помогнат на енергоемките предприятия за скъпия ток.

За България таванът на подкрепата е 334 млн. евро (за Германия са 3.8 млрд. евро, за Словения - 90 млн.).

С тези средства ще бъдат покривани част от разходите на енергоемките предприятия за ток в рамките на три години.

Помощта ще се прилага за дружества, за които има значителен риск да преместят дейността си извън ЕС, където мерки за опазването на околната среда няма или са по-меки.

За България помощите са за периода 1 юли 2025 - 30 юни 2028 г. Компенсациите ще се изплащат чрез доставчиците на електроенергия - под формата на намаляване на месечната сметка за електроенергия на съответното предприятие.

Намалената цена на тока не може да е под 50 евро за мегаватчас. Предприятията трябва да инвестират поне 50% от помощта в нови активи или в модернизация за намаляване на разходите за електроенергийната система,

Схемите са необходими и полезни за ускоряването на прехода към икономика с нулеви нетни емисии и за чиста промишленост, посочва ЕК. Комисията прие пакет от мерки за подкрепа на сектори с ключово значение за прехода към зелена икономика. До 31 декември 2030 г. държавите членки могат да предоставят следните видове помощ: