ЕК разреши 334 млн. евро помощ за бизнеса заради скъпия ток

Европейската комисия одобри схеми за временна държавна подкрепа, с които правителствата на България, Германия и Словения да помогнат на енергоемките предприятия за скъпия ток.
За България таванът на подкрепата е 334 млн. евро (за Германия са 3.8 млрд. евро, за Словения - 90 млн.).
С тези средства ще бъдат покривани част от разходите на енергоемките предприятия за ток в рамките на три години.
Помощта ще се прилага за дружества, за които има значителен риск да преместят дейността си извън ЕС, където мерки за опазването на околната среда няма или са по-меки.
За България помощите са за периода 1 юли 2025 - 30 юни 2028 г. Компенсациите ще се изплащат чрез доставчиците на електроенергия - под формата на намаляване на месечната сметка за електроенергия на съответното предприятие.
Намалената цена на тока не може да е под 50 евро за мегаватчас. Предприятията трябва да инвестират поне 50% от помощта в нови активи или в модернизация за намаляване на разходите за електроенергийната система,
Схемите са необходими и полезни за ускоряването на прехода към икономика с нулеви нетни емисии и за чиста промишленост, посочва ЕК. Комисията прие пакет от мерки за подкрепа на сектори с ключово значение за прехода към зелена икономика. До 31 декември 2030 г. държавите членки могат да предоставят следните видове помощ:
- Мерки за ускоряване на внедряването на енергия от възобновяеми източници и нисковъглеродни горива, като използване на опростени тръжни процедури за инвестиции във ВЕИ и за акумулиране на енергия.
- Мерки, позволяващи временно облекчаване на цените на електроенергията за енергоемките потребители,
- Мерки за улесняване на декарбонизацията на промишлените процеси - чрез електрификация, енергийна ефективност и преминаване към използването на водород от възобновяеми източници и водород от електролиза на вода, който отговаря на определени условия, с разширени възможности за подпомагане на декарбонизацията на промишлените процеси, преминаващи към горива, получени от водород.
- Мерки за осигуряване на достатъчен производствен капацитет в областта на чистите технологии - инвестиционна подкрепа за стратегически проекти като батерии, слънчеви панели, вятърни турбини, термопомпи, електролизьори и съоръжения за улавяне, използване и съхранение на въглерод), а също и производство на ключови компоненти и на суровини от критично значение.
- Мерки за намаляване на риска за частните инвестиции във внедряване на чиста енергия, декарбонизация на промишлеността, производство на чисти технологии, проекти за енергийна инфраструктура и проекти в подкрепа на кръговата икономика.