КС образува дело срещу антикризисните мерки на парламента

Илияна Кирилова

Конституционният съд обяви, че образува дело по искането на служебното правителство да бъде обявено като противоконституционно решението от 13 март на 51-то Народно събрание за предприемане на мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ.

Финансовият министър Георги Клисурски вече коментира, че правителството не е против предприемането на мерки за подпомагане на най-уязвимите граждани и бизнеси, но е против начина, по който това му бе вменено от отиващия си 51-ви парламент.

Решението на НС противоречи на принципа на правовата държава, на принципа на разделение на властите и на определените в конституцията правомощия на Министерския съвет да ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната в съответствие със законите и да ръководи изпълнението на държавния бюджет, се посочва в мотивите на служебното правителство до КС.

Според кабинета Народното събрание се е намесило недопустимо в сферата на компетентност на правителството, като го е задължило да приеме програма за подкрепа на предприятията и публичните услуги, финансирането на която не е обезпечено и в разрез с основни правила на Закона за публичните финанси (ЗПФ).

Ден преди да излезе във ваканция заради предсрочните парламентарни избори Народното събрание възложи на служебния кабинет на Андрей Гюров в едноседмичен срок да предприеме програма с антикризисни мерки "срещу ценовия шок от високите цени на петрола и природния газ". Сред тях са създаване на специален фонд към Министерството на финансите, който да се пълни с вноски от нарасналите приходи от ДДС от поскъпналите горива, както и от други източници като държавната Българска банка за развитие. Депутатите заръчаха средствата от фонда да се използват за компенсации на уязвими групи от населението с ниски доходи, земеделски производители, транспортни фирми, училища, детски градини, болници и др.

"Решението на НС крие риск от нарушаване на въведените в Закона за публичните финанси ограничения и правила при неприет държавен бюджет за 2026 г. То е в противоречие и със законовото правило за събиране на приходите и извършване на разходите според удължителния закон за бюджета, смята служебният кабинет.

При това положение правителството на Андрей Гюров на практика показва, че няма намерение да изпълнява решението на НС, защото то противоречи на законите и конституцията. Тепърва предстои Конституционният съд да се произнесе по допустимост и по същество.

В същото време служебният кабинет стартира на 25 март програма за подпомагане на собственици на автомобили с доходи до два пъти линията на бедност. Те ще получат 20 евро през април, след като подадат заявление към регионалните дирекции на Агенцията за социално подпомагане.

За по-малко от 24 часа над 3500 души са подали заявление, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане. Парите ще се плащат по посочена банкова сметка или в местните пощенски клонове.

Очаква се първите плащания по мярката да започнат след 15 април.