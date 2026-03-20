Тол системата пусна данни в реално време за трафика и времето

Тол системата пусна данни в реално време за трафика по републиканската мрежа и метеорологичните условия в страната. Данните се обновяват на всеки 15 минути през камерите на тол системата. Така тол системата става един от най-големите доставчици на свободни пространствени данни, съобщават от МРРБ.

Интерактивните карти вече са достъпни на сайта на тол системата. Функционални са две отделни карти - за трафика и за метеорологичните условия. На картата за трафика са отбелязани точките от работещите камери, които отброяват преминали автомобили за всяка посока поотделно за период от 15 минути и 1 час. Картата дава лесна за възприемане информация, защото числовите данни са придружени и от цветна визуализация - точките с трафик са оцветени от светлозелено към жълто, оранжево и червено в посока увеличаване на трафика.

Картата за метеорологичните условия също е лесна за ползване - визуализирана е температурата и вида време за всяка от точките, при кликване се отварят прозорец с по-подробни данни - температура на въздуха, на пътя, влажност, налягане, вятър, облачност, валежи.

"По този начин потребителите ще имат достъп до реална система за анализ на трафика, като ще могат по всяко време да видят колко коли се движат по дадено направление — например по магистрала „Тракия“ от София до Пловдив. Така всеки пътуващ за Бургас ще може да види какъв поток автомобили се движи и, ако е много натоварено, да избере алтернативен маршрут", коментира директорът на управлението проф. Олег Асенов. Според него инструментът може да се използва и и за икономически анализи, данни за органите по пътна безопасност, както и за планиране на пътуването. "Ако сте млад шофьор и искате да пътувате по пътища с по-ниска интензивност на движението, ще можете да проверявате какъв е трафикът и да изберете най‑подходящия за Вас път“, даде пример проф. Асенов.

„Отворените данни са сила. Когато има политическа воля и експерти, които движат процеса с реални политики, нещата започват да се получават, въпреки бавенето през всичките тези години назад“, коментира служебният министър Николай Найденов.