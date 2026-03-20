Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Тол системата пусна данни в реално време за трафика и времето

Днес, 11:22
Тол системата вече предава данни в реално време за трафика и метеорологичните условия.
Тол системата вече предава данни в реално време за трафика и метеорологичните условия.

Тол системата пусна данни в реално време за трафика по републиканската мрежа и метеорологичните условия в страната. Данните се обновяват на всеки 15 минути през камерите на тол системата. Така тол системата става един от най-големите доставчици на свободни пространствени данни, съобщават от МРРБ. 

Интерактивните карти вече са достъпни на сайта на тол системата. Функционални са две отделни карти - за трафика и за метеорологичните условия. На картата за трафика са отбелязани точките от работещите камери, които отброяват преминали автомобили за всяка посока поотделно за период от 15 минути и 1 час. Картата дава лесна за възприемане информация, защото числовите данни са придружени и от цветна визуализация - точките с трафик са оцветени от светлозелено към жълто, оранжево и червено в посока увеличаване на трафика. 

Картата за метеорологичните условия също е лесна за ползване - визуализирана е температурата и вида време за всяка от точките, при кликване се отварят прозорец с по-подробни данни - температура на въздуха, на пътя, влажност, налягане, вятър, облачност, валежи. 

"По този начин потребителите ще имат достъп до реална система за анализ на трафика, като ще могат по всяко време да видят колко коли се движат по дадено направление — например по магистрала „Тракия“ от София до Пловдив. Така всеки пътуващ за Бургас ще може да види какъв поток автомобили се движи и, ако е много натоварено, да избере алтернативен маршрут", коментира директорът на управлението проф. Олег Асенов. Според него инструментът може да се използва и и за икономически анализи, данни за органите по пътна безопасност, както и за планиране на пътуването. "Ако сте млад шофьор и искате да пътувате по пътища с по-ниска интензивност на движението, ще можете да проверявате какъв е трафикът и да изберете най‑подходящия за Вас път“, даде пример проф. Асенов. 

„Отворените данни са сила. Когато има политическа воля и експерти, които движат процеса с реални политики, нещата започват да се получават, въпреки бавенето през всичките тези години назад“, коментира служебният министър Николай Найденов.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

тол система

Още новини по темата

АПИ тайно сключи нов договор с "Капш" за тол системата
15 Яну. 2026

За първа година приходите от пътни такси надхвърлят 1 млрд. лв.
19 Дек. 2025

Тол системата скандално поскъпва с още 160 млн. лева

01 Дек. 2025

66% от кантарите на толсистемата не работят

26 Окт. 2025

Нито един не е наказан след заснети 38 000 нарушения на средната скорост
09 Окт. 2025

Глобите за средна скорост започват от 00.00 ч. на 7 септември
04 Септ. 2025

Тол системата вече засича липсата на предпазни колани
17 Авг. 2025

Тол камерите хванаха 24 нарушения само за ден
19 Юли 2025

Тол камерите вече са свързани със системата за санкции на МВР
15 Юли 2025

АПИ излива над 18 млн. лв. за 1200 камери по шосетата

23 Юни 2025

АПИ ще свързва камерите на тол системата с НАП и митниците за 2.2 млн. лв.
13 Март 2025

Министър Иванов: Има сериозни пропуски в контрола на тол системата
24 Февр. 2025

АПИ налага незаконни глоби за незаплатени тол такси
18 Февр. 2025

Съдът на ЕС събори високите глоби за неплатени тол такси у нас
06 Дек. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Що за кампания? Дори космонавт македонец никой не обещава
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Магнитски" вече никого не плаши
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?