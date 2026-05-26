Тръгна изборът на двама български съдии в Общия съд на ЕС

Започна процедурата по изслушване на кандидатите за двете места за съдии от България в Общия съд на Европейския съюз (ЕС).

Своевременното излъчване на тези кандидати е наше задължение, което трябва да изпълним и си даваме сметка, че този избор е от особено значение с оглед важността на функционирането на Общия съд на ЕС, каза правосъдният министър Николай Найденов, който откри процедурата.

Министърът увери Комисията по подбор, че има пълната и безрезервна институционална подкрепа на Министерството на правосъдието, предаде БТА.

Изслушванията на кандидатите са насрочени за днес и петък, 29 май. Пълния списък с 13-те кандидати може да видите тук.

Изпитната комисия се оглавява от доц. д-р Станислав Костов, а членове са съдията във Върховния касационен съд Петя Шишкова, съдията във ВАС Аглика Адамова, бившият съдия в Европейския съд за правата на човека Йонко Грозев и адвокатът и специалист по конкурентно право Светлина Кортенска.

Предвидено е оценяването, класирането и обявяването на определените от комисията кандидати да приключи в началото на юни, припомня "Лекс". Избраните кандидати ще бъдат предложени на Министерския съвет за одобрение. Назначението става по общо съгласие на правителствата на държавите членки на ЕС.