МРРБ забрани безплатната пътна помощ по магистралите

Разрасналата се изневиделица безплата услуга "пътна помощ" по републиканските пътища за сметка на АПИ вече е категорично забранена. Министерство на регионалното развитие и благоустройството е ипратило изрични писмени указания до всички областни пътни управления и до държавното дружество "Автомагистрали" да не изискват подобна безплатна услуга от фирмите, които поддържат пътищата. Спряно е и изплащането на суми по такива заявки. Ползването на пътна помощ остава на свободен пазарен принцип. Така секват паричните потоци към една централизирана фирма, поела изненадващо цялата услуга.

За скандала се разбра след разследване на Антикорупционния фонд. Фондът установи, че от края на миналата година в договорите за пътно поддържане взенапно е започнала да се разплаща нова дейност - за безплатна пътна помощ. Оказа се, че оказването на пътна помощ за аварирали автомолили е концентрирана по незнайнно какъв ред към една фирма - "Юнит асист". Незнайно защо, тя се появява в ролята на нещо като подизпълнител(недеклариран при възлагането на обществената поръчка) за преместването на аварирали автомобили по 12 от 33 съществуващи договора за поддържане на пътната мрежа. Така изневиделица се появява монополист, който започва ударно да извършва услугата за сметка на АПИ.

Продължава да е мистерия как точно фирмата е централизирала тази дейност. Проверка на "Сега" показа, че от години в ценовите оферти, подавани от фирмите-изпълнители на пътното поддържане, фигурира дейност изтегляне на аварирали автомобили. Не е ясно в кой момент и на какво правно основание е позволена концентрация на тази дейност за голям брой договори. Според служебния регионален министър това е станало миналото лято чрез вкарване на допълнителна клауза в договорите за текущ ремонт и поддръжка към АПИ. "Под натиск на тогавашната Главна дирекция „Полиция“ се е стигнало до тази услуга. Така АПИ, бих казал, че е била подхлъзната в неприсъща за нея дейност", коментира Найденов. "От миналото лято държавата е създала условия за абсолютно прикрит и таен монопол, при който има предрешен изпълнител и никой друг не е допускан до услугата "изтегляне на аварирали леко и тежкотоварни автомобили". Малкият бизнес, който е тук в залата и е паркирал пред министерството своята специализирана техника, е смачкан. Хора с прякори се опитват да вземат софиянци за заложници и по този начин да създадат хаос, защото им е развален монополът", допълни Найденов.

АКФ още през февруари разпространи изпратено указание до пътните управления от АПИ, че се осигурява безплатна пътна помощ за гражданите с посочени телефони на фирмата. След разразилия се скандал и проверки АПИ публикува справка за разплатените по този ред суми към 12 пътно-поддържащи фирми, от която става ясно, че от септември, м.г. до февруари, т.г. са възложени дейности за 8.9 млн. евро, от които са разплатени 3.8 млн. евро.

Изплащането на останалите суми спира. Не е ясно дали това няма да повлече след себе си дела. АПИ дълги години води дела по спрени и недоплатени суми по стари договори, като в крайна сметка разплати стотици милиони. Фирмата "Юнит асист" твърди, че не е извършила никакви нарушения.

ПРОТЕСТИ И ЛЕГИТИМНОСТ

Пресконференцията бе дадена в ден, в който Асоциация "Пътна помощ България" организира на протест по Околвръстния път на София. Над 300 специализирани коли на фирми, включени в асоциацията, се събраха по крайните платна. Асоциацията се обяви против спирането на плащанията и обвини МРРБ в липса на диалог, но оттам твърдят, че организацията е непредставителна. "Извърших проверка в Търговския регистър и установих, че протестиращата организация не е легитимна работодателска структура, а сдружение с частни интереси, регистрирано през октомври 2025 г.", обясни Найденов и допълни, че това е причината да не се среща с представителите на организацията. Представители на малки фирми пък коментираха, че са били гонени на терен от МВР. Фирмите твърдят, че поддържането в готовност за сметка на държавата на автомобили, които да извършват тази услуга, е неизгодно и ощетява бюджета.