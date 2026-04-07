АПИ спря безплатната пътна помощ за автомобили

Илияна Кирилова

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) ще спре предоставянето на 24-часова безплатна пътна помощ за леки автомобили, съобщи агенция "Фокус". От АПИ потвърдиха това със съобщение, в което се казва, че са назначени и проверки за предоставените средства на изпълнителите по договорите до момента.

"Във връзка с извършването на дейности по "Осигуряване на 24-часова пътна помощ със специализирана техника за репатриране на състав от лекотоварни автомобили до безопасна трафик точка - извън обхвата на автомагистрален участък" от изпълнителите по договорите за текущ ремонт и поддържане на Агенция "Пътна инфраструктура" в периода септември 2025 г. до февруари 2026 г. са назначени проверки. Проверки се осъществяват, както от вътрешните контролни звена на АПИ и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, така и от правораздавателните институции – МВР, ГД "Национална полиция". Към момента, постъпилите в АПИ допълнителни задания за тази дейност за месец март и април 2026 г. са върнати и Агенцията няма да предоставя този вид услуга като потвърждаваме, че Агенцията никога не е вменявала задължителни услуги и нито една услуга, предоставяна от държавна администрация не може да бъде задължителна", се казва в съобщението на Агенция "Пътна инфраструктура".

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов потвърди на среща с представители на бранш "Пътна помощ", че е необходимо да се възстанови пазарната икономика, за да може всички фирми, оказващи пътна помощ в цялата страна да работят свободно.

"Не може да има монопол при оказване на пътна помощ от определени фирми и досегашната практика трябва да бъде спряна незабавно, а фирмите, работещи в бранша трябва да се конкурират по между си", заяви Найденов. Той подчерта, че тази дейност е била опорочена през последната година и пое ангажимент да се възстанови правото на свободен избор на гражданите на пътя.

От АПИ все пак увериха, че ще продължат да обезопасяват пътното платно от аварирали автомобили по съществуващите дейности от договорите за текущ ремонт и поддръжка.

На сайта на агенцията беше публикувана и справка с всички възложени допълнителни задания за 24-часова пътна помощ, договорите, по които е предоставяна, фирмите изпълнители и разплатените суми. От нея става ясно, че са били отпуснати над 3.8 млн. евро за тази иначе безплатна услуга за водачите, която се предоставя от държавата.