Бивш шеф на АПИ е оправдан по дело за милиони

С Лазар Лазаров "невинен" чуват и двама бивши членове на УС на агенцията

Днес, 06:05
Лазар Лазаров в съда през 2018 г. Делото срещу него и бившите му колеги два пъти беше връщано на прокуратурата заради пропуски, преди да бъде гледано по същество.
Бившият шеф на пътната агенция (АПИ) Лазар Лазаров е оправдан по делото за умишлена безстопанственост, свързана със строежа на магистрала "Марица". Прокуратурата твърдеше, че щетите за държавата от това са над 30 млн. лв. Софийският градски съд е чел оправдателната присъда на 24 март, видя "Сега" в деловодните регистри.

Процесът е свързан с изграждането на първия лот на магистрала "Марица" от Оризово до Димитровград, който е около 31 км. Италианската компания Кооперативно дружество "Чи Ем Чи Ди Равена" не построи навреме участъка, който трябваше да е готов през 2013 г., като се оправда с обилни валежи от сняг и дъжд, които налагали стабилизация на почвите преди строителството.

Затова АПИ обявява обществена поръчка за допълнителните дейности по "стабилизацията" на изграждащия се път между Оризово и Димитровград. Конкурсът е спечелен от фирма "Пътища Пловдив" АД, с която агенцията подписва договор на 30 юни 2015 г. и плаща още над 30 млн. лв.

На подсъдимата скамейка с Лазаров са Дончо Атанасов и Илиана Захариева - бивши членове на Управителния съвет на пътната агенция, а сега пенсионери. Те също са оправдани заедно с него от Софийския градски съд. Съдия Анелия Щерева още не е огласила мотивите, а присъдата може да се атакува пред още две инстанции.

За Лазаров, който сега е изпълнителен директор в Българска браншова камара "Пътища", прокуратурата твърди, че от 7 август 2014 г. до 17 февруари 2015 г. като шеф на УС на АПИ умишлено не е положил достатъчно грижи за възложената работа, като не е организирал дейността на подчинените си и не е изискал докладване и проверка за ефикасността и ефективността на предвидените строително-монтажни работи по поръчката, свързана непосредствено с изграждането на Лот 1 на автомагистрала "Марица". От това последвали щети от 30 813 647 лева без ДДС.

Атанасов и Захариева са обвинени за същото.

Агенция Пътна инфраструктура

