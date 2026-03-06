Николай Найденов вече официално е регионален министър

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Президентът Илиана Йотова подписа указ за освобождаването на Ангелина Бонева като служебен министър на регионалното развитие и благоустройството, съобщиха от прессекретариата на президенството.

Със същия указ Илияна Йотова назначи за министър Николай Найденов.

Николай Найденов е дългогодишен преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия по картография и ГИС. Има богат професионален опит в инвестиционното проектиране и устройственото планиране. По образование е инженер-геодезист, доктор по научната специалност „Картография“ в УАСГ.

Назначен е за служебен заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на 24.02.2026 г. Преди това е заемал поста заместник-министър през 2023 г. и през 2024 г.

На 4 март служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева подаде оставка до министър-председателя Андрей Гюров по здравословни причини.