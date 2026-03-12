Съдът на ЕС шамароса България за отказ за юридическа промяна на пола

Правна уредба, която не позволява промяна на данните за пола на гражданите, упражнили правото си на свободно движение, противоречи на правото на Европейския съюз. Това постановява Съдът на ЕС в Люксембург, като отхвърля тълкуванията на Конституционния съд и на Върховния касационен съд.

Казусът, който стига до Люксембург, е на българска гражданка, която е регистрирана при раждането си като лице от мъжки пол с име, с ЕГН и документи за самоличност, които съответстват на този пол. Сега тя живее в Италия, където е започнала хормонална терапия, и се представя като жена. Тя сезира българските съдилища с искане да бъде обявена за лице от женски пол и да бъдат променени данните за гражданското ѝ състояние в акта ѝ за раждане. Въпреки медицинските становища и съдебната експертиза, които потвърждават претендираната от нея полова идентичност, искането ѝ е било отхвърлено.

Според тълкуването на Общото събрание на гражданската колегия на Върховния касационен съд, понятието "пол" трябва да се разбира единствено в неговия биологичен смисъл, като се изключва всяка промяна на данните относно пола, името и единния граждански номер. Следователно общественият интерес, основан на моралните и/или религиозните ценности на българското общество, има предимство пред интереса на трансполовите лица.

Въпреки това състав на върховния съд (Мария Иванова, Даниела Стоянова и Любка Андонова) отнесе случая до Съда на ЕС.

СЕС подчертава, че макар издаването на документи за самоличност да е от компетентността на държавите членки, те трябва да спазват правото на ЕС. Съдът отбелязва, че несъответствието между изживяваната от дадено лице полова идентичност и данните за пола, които са отразени в личната му карта, може да попречи на упражняването на правото му на свободно движение. Такова несъответствие ще го принуди постоянно да разсейва съмнения за самоличността си или автентичността на официалните си документи. А това създава значителни неудобства.

Ограничение на свободното движение е допустимо само ако се основава на обективни съображения от обществен интерес и зачита принципа на пропорционалност в съответствие с правото на ЕС и човешките права.

Освен това Съдът в Люксембург констатира, че правото на ЕС не допуска съд да бъде обвързан от тълкуването на своя Конституционен съд, когато то препятства прилагането на правото на ЕС.