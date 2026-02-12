Съдът на ЕС може пак да замрази €10 млрд. за Унгария

БНР Съдът на ЕС се помещава и заседава в Люксембург.

Евросредствата за Унгария трябва да бъдат спрени отново, защото страната не изпълнява обещаните структурни реформи. Това заяви генералният адвокат на Съда на ЕС (СЕС) Тамара Капета, цитирана от "Ройтерс".

През 2022 г. Европейската комисия замрази 10.2 млрд. евро от фондовете на ЕС за Унгария заради несправяне с корупцията, заплахите за върховенството на закона и подкопаването на демокрацията. Година по-късно обаче ЕК заключи, че страната полага усилия, и деблокира спрените милиарди.

Но "изискваните реформи все още не са влезли в сила", констатира сега адвокат Капета.

На практика тя застава на страната на Европейския парламент, които обвини ЕК, че е превишила правомощията си с размразяването на европарите за Унгария. Именно ЕП заведе дело в Съда на ЕС, като поиска отмяна на това решение на Брюксел.

Капета посочва, че Еврокомисията е разрешила плащания преди влизането в сила на необходимите реформи и без да е направила оценка на реформите в съдебната система на Унгария.

"Комисията не може да отпуска средства на държава членка, докато необходимите законодателни реформи не влязат в сила и не се прилагат ефективно", подчерта тя.

По всяко дело, което е заведено в Съда на ЕС, се назначават съдия и генерален адвокат. След изслушванията по казуса генералният адвокат дава заключение. Неговото мнение няма обвързваща сила, но обикновено то подсказва какво ще е окончателното решение на СЕС.