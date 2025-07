Александър Корнезов е одобрен за българския съдия в Люксембург

Кандидатурата на България за съдия в Европейския съюз – доц. д-р Александър Корнезов, е одобрена от комитета на ЕС, съставен от именити юристи, който съгласно Договора от Лисабон дава становище за кандидатите.

Именно той преценява компетентността в областта на правото на ЕС на кандидатите за съдия, професионалния им опит, езиковата им подготовка, независимостта и почтеността им. На базата на проведена писмена процедура и устно събеседване, комитетът дава положително или отрицателно становище за съответния кандидат, разказва "Лекс".

Комитетът е съставен от седем юристи с призната компетентност в Европейския съюз. Съставът му понастоящем е: проф. д-р Allan Rosas, бивш заместник генерален директор на Правната служба на Европейската комисия и бивш съдия в Съда на ЕС; Frank Clarke, бивш председател на Върховния съд на Ирландия; проф. д-р Julia Laffranque, съдия във Върховния съд на Естония и бивш съдия в ЕСПЧ; Maria Eugénia Martins De Nazaré Ribeiro, бивш съдия и председател на състав в Общия съд на ЕС; д-р Barbara Pořízková, зам-председател на Върховния административен съд на Чешката република; проф. д-р Silvana Sciarra – бивш председател на Конституционния съд на Италия; проф. д-р Vassilios Skouris – бивш председател на Съда на Европейския съюз.

Александър Корнезов, който е син на юриста и бивш конституционен съдия Любен Корнезов, завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и магистратура по европейско право в Колежа на Европа, Брюж. Бил е адвокат в Брюкселската адвокатска колегия, реферандер в Съда на Европейския съюз и съдия в Съда на публичната служба на ЕС. От 2016 г. е съдия в Общия съд на ЕС, където колегите му го избират за председател на състав за два поредни мандата.

Корнезов е автор на няколко монографии и на над 60 научни трудове и публикации на български, английски и френски език. Трудовете му излизат във водещи юридически издания като Common Market Law Review, European Law Review, Oxford University Press, Cambridge University Press, Hart Publishing, Journal of Competition Law and Practice, the Cambridge Law Journal, Columbia Journal of European Law, Cambridge Yearbook of European Legal Studies и др. В юридическите среди в България е известен с книгите си „Преюдициалното запитване до Съда на ЕС“ и „Отговорността на държавата за нарушаване на правото на ЕС“.

Научните публикации на Александър Корнезов са редовно цитирани от редица европейски учени в областта на Европейския съюз, както и в заключенията на генералните адвокати в Съда на ЕС. Някои от най-познатите му научни статии (на английски език) изследват въпросите на силата на пресъдено нещо на съдебни решения на национални съдилища, които противоречат на правото на ЕС, доктрината за ясната правна норма, достъпът до съд в областта на правото на ЕС, съдебния контрол в областта на конкурентното право на ЕС, Хартата на основните права на ЕС, социалното измерение на европейската интеграция и др.

От 2020 г. Александър Корнезов преподава в Люксембургския университет. Изнасял е лекции в множество престижни университети и международни конференции, сред които Cambridge University, College of Europe, Universität Wien, KU Leuven, Oxford University, University of Edinburgh, Maastricht University, European University Institute, Harvard Law School, Université de Lorraine и др. В миналото е бил преподавател в Университета за национално и световно стопанство и в Софийския университет.