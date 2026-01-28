Слага се край на вписването на адвокати без изпит

С промени в закона за адвокатурата се слага край на вписването на адвокати без изпит. Въпросното кардинално изменение бе вкарано в проекта при второто четене на промените в правната комисия. Става дума за отпадане на съществуващата в момента възможност юристи с пет и повече години юридически стаж да могат да се вписват в адвокатските колегии без да полагат изпит.

Предложението на Стою Стоев от ПП-ДБ да отпадне „влизането в адвокатурата през задния вход“ за лицата, които имат над 5 години юридически стаж получи сериозна подкрепа от почти всички политически сили, разказва "Лекс".

„Този въпрос стои в адвокатурата много отдавна и смятаме, че това предложение е правилно“, подкрепи го категорично зам.-председателят на ВАдС Валя Гигова. И подчерта: „Това предложение е в обществен интерес, за да гарантираме, че хората, които носят званието „адвокат“, отговарят на изискванията за това. Няма адвокатура в Европа, в която да ставаш адвокат без изпит. Нека да допускаме само знаещите, защото знанието е предната стража на морала“.

„Нашата професия не стои по-ниско от тази на съдиите и на прокурорите, тя е не по-малко важна и отговорна и в нея следва да се вписват лица, които са положили изпит“, каза Петър Петров от „Възраждане“. А съпартиецът му Златан Златанов допълни: „Както има изпит за нотариус и за частен съдебен изпълнител, независимо от юридическия стаж, така трябва да е и за адвокат“.

Проф. Юлиана Матеева от „Величие“ пък припомни, че преди години, за да използват „задния вход“, хора са се записвали за докторанти.

Така в закона за адвокатурата остана възможността без изпит адвокати да стават само докторите по право, „както и кандидатите, които са били вписани като адвокати“, но не и хората с пет години юридически стаж.

За втори път депутатите премахнаха забраната адвокатите да рекламират дейността си и да използват посредници. Те предвидиха, че рекламното съобщение трябва да е в съответствие с принципите на поверителност, почтеност и опазване достойнството на адвокатската професия.

И записаха в закона, че при рекламиране на дейността си адвокатът или адвокатът от Европейския съюз не може:

да използва невярна или подвеждаща информация, включително относно размера на адвокатското възнаграждение или оказването на безплатна адвокатска помощ и съдействие; да извършва сравнение с други адвокати или адвокатски дружества, което не се основава на обективни характеристики; да разкрива данни за клиенти или техните дела, освен с изрично писмено съгласие на клиента; да поражда неоправдани очаквания за постигане на резултат, който не зависи само от професионалната дейност на адвоката; да отправя рекламни съобщения лично или чрез посредник към лица или близки на лица, които са пострадали, жертви или на друго основание са в положение на невъзможност да преценят и свободно да изберат своя адвокат.“

Предвид възраженията на депутати, които са и адвокати, срещу въвеждането на посредничеството в ЗА, Валя Гигова посочи, че измененията в закона въвеждат правила и ограничения, които са в защита на клиентите и адвокатите. Тя разказа за това как сайтове предлагат „консултации“ от адвокати, без те да подозират за това. „В платформа от Казахстан пише, че адвокат Валя Гигова е дала консултация за поставяне на шатра в центъра на Варна“, разказа тя пред комисията. „Рекламата и посредничеството са факт, не можем да ги спрем в това информационно общество, в което живеем, важното е да са регулирани и да се спазват правилата и Етичният кодекс на адвокат“, допълни Златан Златанов.

Правната комисия прие важно изменение за случаите, при които магистрати, които са освободени дисциплинарно от съдебната власт, се вписват като адвокати. В момента законът им позволява да го направят, ако са изтекли две години от наказването им. Сега комисията увеличи този срок на три години.

Освен това беше увеличена давността за дисциплинарно преследване на адвокатите – от една на две години от извършване на нарушението.

Възраженията за прекомерност на разноските за адвокат ще трябва да се мотивират, а съдът няма да може да присъжда по-малко, отколкото е платила на адвоката си отсрещната страна, решиха още депутатите от правната комисия.

Промените в ЗА в същината си са същите, които бяха приети през 2024 г. и тогавашният президент Румен Радев частично върна за ново обсъждане, но с окупация на трибуната на Народното събрание „Възраждане“ и ИТН попречиха на окончателното преодоляване на ветото му.

Наред с познатите текстове обаче бяха приети и други промени, като най-съществената от тях бе именно, че беше премахната възможността хора с пет години юридически стаж да се вписват като адвокати, без да полагат изпит.