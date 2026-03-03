Бюджетът потъна в дефицит от 600 млн. евро през февруари

"Публикуването на предварителни оценки за бюджетното салдо по КФП на база на оперативна информация се оценява като добра практика и осигурява по-голяма прозрачност за състоянието на публичните финанси", посочи служебният министър на финансите Георги Клисурски.

В края на февруари бюджетът на държавата е с дефицит от 600 млн. евро, докато в края на януари е бил с излишък от 212 млн. евро, съобщи Министерството на финансите.

Служебният министър на финансите Георги Клисурски възобновява практиката Министерството на финансите да публикува предварителни данни за изпълнението на приходите и разходите по консолидираната фискална програма в края на всеки приключил месец. Данните ще бъдат оповестявани заедно с по-подробна информация за изпълнението на бюджета за предходния месец.

"Публикуването на предварителни оценки за бюджетното салдо по КФП на база на оперативна информация се оценява като добра практика и осигурява по-голяма прозрачност за състоянието на публичните финанси", посочи Клисурски.

Припомняме, че по неясни причини практиката за текущо месечно оповестяване на данните за бюджетното салдо, приходите и разходите бе прекратена в началото на миналата година, когато министър на финансите стана Теменужка Петкова.

При липсата на редовен бюджет за 2026 г. бюджетните разходи по Закона за публичните финанси не би трябвало да надвишават разходите за съответните месеци на 2025 г., както и да не надхвърлят събраните приходи през текущия месец. Въпреки това

Салдото по консолидираната фискална програма за първите два месеца на 2026 г. остава близко до отчетеното за същия период на 2025 г. (дефицит по КФП в размер на 511,1 млн. евро), уточняват от МФ.

Приходите, помощите и даренията по КФП към февруари 2026 г. се очаква да бъдат в размер на 6,9 млрд. евро, което е с 1,3 млрд. евро повече спрямо отчетените за същия период на 2025 година. За този ръст принос имат данъчните приходи, които нарастват номинално спрямо февруари 2025 г. с 0,8 млрд. евро и постъпленията по европрограми, които нарастват с 0,5 млрд. евро. Неданъчните приходи остават близки до постъпленията за същия период на предходната година.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към февруари 2026 г. са в размер на 7,4 млрд. евро. За сравнение, разходите по КФП за февруари 2025 г. бяха в размер на 6,1 млрд. евро. Нарастване на разходите се очертава при почти всички пера - социални плащания, пенсии, разходи за персонал, капиталови разходи и други.

Припомняме, че 51-вото Народно събрание гласува 5% индексация на всички бюджетни заплати от 1 януари 2026 г.

По-детайлни данни за приходите и разходите през февруари ще бъдат публикувани в края на март.