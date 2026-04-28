Комикси, шевици и био сапуни - проектите, които променят учениците

Разговорите за образованието често се въртят около проблемите в него. Добрите учители обаче се съсредоточават върху това какво могат да направят въпреки предизвикателствата. Тази философия е в основата и на форума "Добри практики на фокус", на който за поредна година над 500 учители, директори и експерти споделиха своя опит в подобряването на мотивацията и уменията на учениците. Анализиране на пожари, търсене на изчезнал професор, писане на песни, създаване на динозавърски фосили, "строеж" на бизнес - десетки са проектите, накарали децата да мислят, творят и откриват. Представяме ви отличените проекти от журито (първите три), както и фаворитите на публиката, които т.г. са с акцент върху STEM обучението.

СУПЕРматематика: Комикси, парадокси и изкуствен интелект

Логиката на точните науки е съчетана с креативността на изкуството в проекта на Иван Луджов, учител по математика в столичното 3.СУ "М. Дринов". Той въвлича учениците от 6., 7. и 9. клас да изследват сложни парадокси и исторически събития, трансформирайки абстрактните теореми в графични новели. Учениците са разделени на екипи, структурирани като филмови студия. Всеки избира дали да е сценарист, постановчик и или художник, работейки върху математически казуси, биографии на велики учени или нерешени задачи. В ролята на драматурзи, те вникват в същността на учебния материал, превръщайки го в сюжет. И математическите теореми и математиците, живели някога, се превръщат в основа на вълнуващи разкази.

На 6-класниците учителят обяснява елементите на комикса и демонстрира как изкуственият интелект може да генерира образи по техен сценарий. По-големите, учещи фотография и графичен дизайн, работят самостоятелно с графични софтуери и използват изкуствен интелект, за да обработят своите аватари и фонове. "Приложението на ИИ показа на учениците възможностите за създаване на съдържание и решаването на евристични задачи", казва учителят. В края на проекта учениците презентират в класа продуктите си - разнообразие от комикси, учебни постери за класната стая, речници на термините и "Тайният дневник на Леонардо". Те защитават идеите си и демонстрират как математическото знание е вплетено в тяхната творба. Резултатът от проекта е впечатляващ - ангажираността на младежите скача от 30% на 70%, като практиката успешно приобщава ученици с различни таланти - артистични, логически и лидерски.

Африка в архитектура: Когато математиката оживява в макети

За да покаже на своите 5-класници каква е връзката между геометричните задачи и реалния свят, учителят Георги Стоев от СУ "Л. Каравелов" в Пловдив прибягва до екзотиката на Африка и прецизността на архитектурата. Проектът му превръща класната стая в архитектурно бюро, където учениците изучават геометрия чрез мащабиране и проектиране на емблематични африкански сгради. Те преминават през три сложни етапа. Първо правят архитектурно заснемане по снимки на избрана от тях сграда, правейки хипотези за височината и изчислявайки пропорциите й. Ако данните за височината на една джамия в Мароко липсват, екипът трябва да изчисли мащаба спрямо околните обекти. Това развива критично мислене и математическа грамотност на високо ниво, тъй като всяка грешка в изчислението спира работата на целия екип.

Следва 3D дигитално моделиране със SketchUp и GeoGebra, и финално изграждане на физически макети от картон и дърво. Оригиналното тук е изискването за "абсолютен синхрон" - всяка промяна в дигиталния модел трябва незабавно да се отрази в хартиения чертеж и физическото изграждане от картон и дървени шишове. Крайният резултат е тематичен сайт, който учениците представят пред публика. Както и 90% по-висока мотивация на младежите и трансформиране на сухата теория в практическо умение за проектиране на реалния свят.

Седмокласници срещу микропластмасата: Наука и био производство

Проектът на инж. Дияна Караиванова от СУ "П. Волов" в Шумен извежда учениците от ролята на потребители и ги превръща в изследователи и еко-предприемачи. Седмокласниците провеждат микроскопски изследвания, с които доказват наличието на пластмасови частици в козметични продукти и морски пясък от Офицерския плаж във Варна. След това те разработват алтернатива - собствена линия био сапуни, приготвени по иновативен "студен метод" с чисти мазнини и с използвани от кухнята масла. Практиката съчетава химия, математика (изчисляване на рецепти чрез софтуер) и дигитални умения, като завършва с благотворителна кауза и училищна кампания за рециклиране. Резултатът е дълбока промяна в потребителските навици на учениците, които вече избягват козметика с високо съдържание на пластмаса, и повишен интерес към кариерно развитие в областта на екологията и химията.

STEM приключение в търсене на символика в българската шевица

Проектът ОУ "Св. Константин Кирил Философ" в Перник превръща традиционната българска шевица в обект на математическо изследване и дигитално програмиране, обединявайки шест учебни предмета. В рамките на един учебен срок 5-класниците анализират формите и цветовете на шевиците, откриват симетрия и закономерности, изчисляват лице и периметър на фигури, на решетка създават свои модели на шевици, дигитализират ги и анимират. Те преминават през целия творчески цикъл: от изучаване на символиката в музея и багрене на конци с природни багрила, през геометричен анализ на фигурите (лице, периметър, симетрия), до дигитализиране на шевиците в Excel и анимирането им чрез блоково програмиране в Scratch. Всеки ученик участва в различни дейности като рисуване, дигитален дизайн, програмиране, изследване или наблюдение. Работейки в екип, децата се подкрепят, водени от силните им страни. Ангажирани са и децата със специални потребности. Практиката е изключително иновативна, тъй като интегрира алгоритмичното мислене с народното творчество, като същевременно повишава мотивацията на учениците по математика и технологии чрез преживяване на българската културна идентичност.

Зелена лаборатория: Малки изследователи с големи открития

Проектът на учителя Павлина Тотова от СУ "Хр. Смирненски" в Брезово трансформира класна стая в център за научно откривателство чрез пет последователни мини проекта - "Нашата класна лаборатория", "Градинка с формула за живот", "Дишай зелено", "Слънчеви изобретатели" и "От боклук към наука", по време на които учениците отглеждат над 50 растения при различни условия, тестват качеството на въздуха и конструират соларни изобретения. Третокласниците работят в екип, наблюдават, измерват, анализират и представят резултатите си чрез табла, графики и изложби. Те усвояват и научния метод чрез ежедневен 5-минутен ритуал за мониторинг и водене на "Дневник на лаборанта", развивайки по този начин математическа грамотност, инженерно мислене и екологична отговорност. Проектът също е отличен пример за достъпен STEM модел, който доказва, че науката започва от грижата за едно семенце и може да мотивира всяко дете, превръщайки грешките в ценни уроци, а отпадъците - в полезни макети.

STEM проекти по физика: От теорията до YouTube канала

Практиката на д-р инж. Николай Николов от 119. СУ "Акад. М. Арнаудов" в София превръща края на учебната година в "Проектна седмица", по време на която десетокласниците демонстрират физични явления чрез авторски макети и експерименти - от хидростатично налягане с подръчни материали до соларно задвижване. Сред тях са още създаване на импровизирана прахосмукачка от пластмасова бутилка, на водно колело, слънчев панел с вентилатор, прожектор с картон и др. Един от учениците поставя модел на кораб в басейн с вода, за да демонстрира сила на Архимед - плаването на телата в течности. Друг десетокласник изработва количка от картон с мотор и дистанционно управление, за да демонстрира електрическо задвижване и управление на движение чрез електрическа верига. Негова връстничка пък създава картонен модел на град с метро, захранвано от батерия и намотка от тел, който демонстрира електромагнетизма.

Учениците влизат в ролята на изследователи и създатели на дигитално съдържание, заснемайки видео уроци за училищния YouTube канал, докато родителите участват активно като технически помощници и съмишленици. Проектът е доказал своята устойчивост, като над 85% от учениците отчитат по-добро разбиране на предмета, а фокусът върху практическото приложение мотивира мнозина да изберат физиката като своя бъдеща университетска специалност.



