"Заедно в час": През 2040 г. може да сме на върха на PISA

"Смисъл и свобода". Около тези думи се обединиха учители, експерти и представители на бизнеса, отговаряйки на въпроса: "Коя дума описва най-добре промяната, която искате да видите в образованието?". Той бе зададен вчера на специално събитие, посветено на 15-годишнината на "Заедно в час".

От 2010 г. организацията работи за повишаване на качеството на българското образование чрез обучение на учители и училищни екипи и партнирайки си с училища за въвеждането на добри практики. Основната й философия е, че всяко дете заслужава достъпно и качествено образование, независимо от това къде живее, кое училище посещава и какви са финансовите възможности на родителите му.

Понастоящем "Заедно в час" работи с над 140 училища в повече от 20 области в цялата страна. Сред програмите й са "Нов път в преподаването", по която са обучени стотици учители, както и "Училища за пример", по която училища получават методическа подкрепа за по-добра организация на училищния процес.

Организацията получи поздравления от редица официални гости - представители на МОН, бизнеса, синдикатите, Омбудсмана, народни представители и др. Между тях учители и възпитаници на нейни програми споделяха своя път и вярванията си, че всяко дете заслужава шанс за качествено образование и бъдеще. Всички те посъветваха преподавателите да вярват в себе си и в това, че нещата зависят от всеки един от нас.

Посланията, които прозвучаха към учителите, бяха да бъдат смели, да не се страхуват от промяната, която е трудна, но си струва, да изпробват различни практики, както и да вярват в потенциала на всяко дете. "Ще се изненадате, че децата имат много повече възможности, отколкото ние предполагаме, стига да им дадем нужната мотивация", посочи учител. "Вярвам, че е напълно възможно България да стигне резултатите на Естония и Полша на международното изследване PISA през 2040 г.", заяви и Траян Траянов, изпълнителен директор на "Заедно в час".