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Първите два американски самолета кацнаха в авиобаза "Безмер"

31 Юли 2026
Американски самолети цистерни имаше месеци наред на софийското летище. Самолет от същия вид сега е кацнал и в "Безмер".
Милен Керемедчиев
Американски самолети цистерни имаше месеци наред на софийското летище. Самолет от същия вид сега е кацнал и в "Безмер".

Първите два от очакваните общо 8 американски самолета цистерни кацнаха в авиобаза "Безмер". Това са съобщили за БНТ от Министерство на отбраната.

По отношение на средата за сигурност Министерството на отбраната заявява, че компетентните служби извършват ежедневна оценка на обстановката. Към момента оценката е, че няма пряка заплаха за страната. Българските и съюзническите сили са предприели всички необходими мерки за гарантиране на сигурността.

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СЕГА
28 Юли 2026

След като на 22 юли Народното събрание подкрепи разполагането на до 8 американски самолети цистерни  в "Безмер", се стигна до напрежение сред жителите на близкото село, както и на други населени места в Област Ямбол. Беше инициирана и подписка срещу кацането на американските самолети. Наложи се военният министър Димитър Стоянов да ходи и да успокоява хората в района. Въпреки това обаче протестите продължиха, като последният беше преди ден.

Месец след като американските бойни самолети у нас се изтеглиха, по предложение на правителството на Румен Радев Народното събрание ги върна обратно. Парламентът реши, че ще позволи на американските военновъздушни сили да разположат отново военните машини у нас, този път официално за подпомагане на военни операции на САЩ в Близкия Изток, а не за обучения, както се твърдеше за предишния им престой в периода февруари-юни т.г.

Предложението, внесено от кабинета, беше одобрено с гласовете на 136 депутати - 121 от ПБ и 15 от ДПС. Против гласуваха 12 от "Възраждане" и един от ПБ, а двама от формацията на Радев се въздържаха. Депутатите от ГЕРБ-СДС, ПП и ДБ изобщо не участваха в гласуването.

Според приетото решение се разрешава пребиваването в авиационната база Безмер на до 8 военни самолета КС 135, заедно с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване. Задачата на самолетите е да осигуряват подкрепа на операции на Съединените щати в Близкия Изток. Не се споменава конкретно Иран. Разрешението за престой е за периода 24 юли – 1 октомври 2026 г.

В мотивите към предложението на Радев се разказва, че американското посолство е пратило на 17 юли дипломатическа нота, с която е поискало разрешение за престоя на самолетите. Искането се позовава на споразумението, сключено между България и САЩ през 2006 г., за сътрудничество в областта на отбраната, съгласно което базата в Безмер е съоръжение, което може да се използва за нуждите на силите на САЩ.

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американски военни самолети на български летища

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