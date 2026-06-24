Американските самолети напускат летище "Васил Левски" до седмица

Всички американски самолети цистерни напускат летище "Васил Левски" в София до края на месеца, обяви премиерът Румен Радев. Което означава, че военните машини трябва да бъдат преместени в следващите шест дни.

Така кабинетът ще спазва срока, който министър-председателят първоначално оповести. Условието за оставането им беше отпадането на визите за САЩ за българските граждани, но преди ден стана ясно, че това няма да стане в обозримо бъдеще.

"Правителството е в регулярен диалог с американската страна. Самолетите ще напуснат летището до края на този месец, но САЩ остават наш ключов партньор. И правителството ще продължи да работи за задълбочаване на това наше партньорство", съобщи Радев в началото на днешното заседание на МС.

На 29 май кабинетът прие решение за удължаване до 30 юни 2026 г. на срока на пребиваване на територията на България на до 15 американски самолета, обслужващ личен състав до 500 души и оборудване. През последните месеци на софийското летище бяха базирани 14 самолета цистерни от ВВС на САЩ.

Преди две седмици четири от тях напуснаха летището по искане на военния министър Димитър Стоянов, за да освободят място за самолетите на президенти и премиери, които дойдоха в София за събитие на президента Илияна Йотова. После въпросните четири американски самолета се върнаха обратно на столичното летище, където и в момента може да бъдат видени и преброени с просто око.

Бившият зам.-министър Милен Керемедчиев бе първият, който преди няколко месеца написа във "Фейсбук" за американските самолети. "В момента на летището има 7 американски военни самолета цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници. Всички те са на път за Иран. Явно там ще става много горещо много скоро," написа тогава той. Веднага след това започна и войната между САЩ и Иран.

След това тогавашният военен министър и американското посолство обявиха, че американските военни самолети, разположени на гражданското летище "Васил Левски" в София, не са предназначени за участие в текущи или планирани военни операции. Самолетите са транспортни, нямат нападателни способности, а разполагането им е разрешено от българските власти след молба на американското посолство в София, обявиха от МО.

Последва официална дипломатическа нота до България от Иран, с която страната ни бе предупредена заради разположението на американски самолети (включително самолети цистерни) на летище София. Техеран определи присъствието им като част от действията на САЩ в Близкия изток и обяви, че си запазва правото да предприеме мерки за защита на националния си интерес.

Само преди дни държавният секретар на САЩ Марко Рубио открои България сред държавите от НАТО, които са били много полезни на Вашингтон по време на войната с Иран. Той направи това в интервю за "Фокс нюз". Рубио натърти, че част от страните в НАТО са били "много полезни" за САЩ. "Само като пример, Португалия. Те казаха "да", още преди да сме им казали какъв е въпросът. Полша. Има такива страни, Румъния, България. Други, като Испания, бяха ужасни, направо потресаващи", заяви държавният секретар на САЩ, който очевидно имаше предвид престоя на американските цистерни на летището в София.

Наскоро темата за визите бе неочаквано вдигната в публичното пространство от премиера Румен Радев като разменна монета за престоя на американски военни самолети цистерни на софийското летище. Радев обяви, че е поставил такова условие при разговор с американския президент Доналд Тръмп и шефа на Пентагона Пийт Хегсет. Дни по-късно той каза, че няма отговор от САЩ и затова България удължава престоя на самолетите само до края на юни, за да можело да се предислоцират на друго място. Ако обаче войната с Иран приключи, повдигането по този начин на темата за визите може да има точно обратния ефект.

Преди дни военният министър Димитър Стоянов обяви, че не е ясно какво ще става със самолетите и че към момента няма искане за оставането им и през юли. Очевидно САЩ и България са се разбрали да няма удължаване на срока.