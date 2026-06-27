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Четири от американските самолети са напуснали летище София

До края на юни ще излетят и останалите машини

27 Юни 2026
Милен Керемедчиев

Четири американски самолета - цистерни вече са напуснали летище "Васил Левски" в София, а до понеделник поетапно ще отлетят всички, предаде БНР, като цитира Министерството на отбраната.

В сряда премиерът Румен Радев съобщи, че американските самолети ще напуснат столичното летище до края на юни. Той подчерта, че САЩ остават наш стратегически съюзник в сигурността и ключов партньор в енергетиката, икономиката, високите технологии и изкуствения интелект.

На 29 май правителството прие решение за удължаване на срока на пребиваване в България до 30 юни на до 15 американски самолета, обслужващ личен състав и оборудване. 

В края на февруари служебният министър на отбраната Атанас Запрянов съобщи в Народното събрание, че на 25 февруари на летище "Васил Левски" са разположени 10 военнотранспортни самолета KC-135 (самолети цистерни Boeing KC-135 Stratotanker – бел. ред.), като броят им се променя всекидневно, но не може да надвишава разрешения брой от 15 самолета.

Преди две седмици четири от машините напуснаха летището по искане на военния министър Димитър Стоянов, за да освободят място за самолетите на президенти и премиери, които дойдоха в София за събитие на президента Илияна Йотова. После въпросните четири американски самолета се върнаха обратно на столичното летище.

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