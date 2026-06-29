Всички американски военни самолети са напуснали летището в София

Всички американски военни самолети вече са напуснали летище "Васил Левски" в София, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов, цитиран от БНТ.

"Вчера беше последният самолет, който излетя към 14.00 часа, така че мисията на американските самолети в България приключи. Такова беше и решението на Министерски съвет, до 30 юни. Нашите колеги и стратегически партньори спазиха нашето решение. И уважиха нашето виждане по въпроса", каза той.

Самолетите-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, товарна и транспортна авиационна техника на военновъздушните сили на САЩ пристигнаха през втората половина на февруари след нота от съюзниците и разрешение на МО. Тогавашният военен министър и американското посолство обявиха, че машините не са предназначени за участие в текущи или планирани военни операции.

Последва официална дипломатическа нота до България от Иран, който определи присъствието на самолетите като част от действията на САЩ в Близкия изток и предупреди, че си запазва правото да предприеме мерки за защита на националния си интерес.

После държавният секретар на САЩ Марко Рубио открои България сред държавите от НАТО, които са били много полезни на Вашингтон по време на войната с Иран. В интервю за "Фокс нюз" той натърти, че част от страните в НАТО са били "много полезни" за САЩ. "Само като пример, Португалия. Те казаха "да", още преди да сме им казали какъв е въпросът. Полша. Има такива страни, Румъния, България. Други, като Испания, бяха ужасни, направо потресаващи", заяви държавният секретар на САЩ.

Първоначалното разрешение за пребиваване на територията на България на до 15 американски самолета, обслужващ личен състав до 500 души и оборудване бе до 30 май. На 29 май кабинетът на Радев удължи срока до 30 юни 2026 г. През последните месеци на софийското летище бяха базирани 14 самолета цистерни от ВВС на САЩ.

Премиерът Румен Радев се опита да "изтъргува" удължаването на престоя на американски военни самолети цистерни на софийското летище срещу падането на визите за български граждани за САЩ. Радев обяви, че е поставил такова условие при разговор с американския президент Доналд Тръмп и шефа на Пентагона Пийт Хегсет. От Департамента по вътрешна сигурност на САЩ дадоха да се разбере, че няма да има отстъпка от правилото за под 3% откази. В момента България е на 5,11%.