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България е предоставила и танкове Т-72 на Украйна

Това е ставало чрез посредничеството на Чехия и Великобритания, твърди Defense Express

Днес, 17:57
България има не малко танкове Т-72 и от години прави проекти за тяхното модернизиране
Министерство на отбраната
България има не малко танкове Т-72 и от години прави проекти за тяхното модернизиране

България е доставила военна техника на Украйна чрез посредничеството на Чехия и Великобритания - зенитни установки, гранатомети, картечници, бронирана техника, включително и танкове Т-72. Това става ясно от публикация на Defense Express.

Изданието се позовава на официални данни за износа на въоръжение чрез Регистъра на ООН за конвенционалните оръжия (UNROCA), които свидетелстват за значително укрепване на украинските сили за отбрана с дефицитна тежка техника по съветски образец.

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Defense Express посочва конкретни данни и артикули съветско въоръжение, които България е дала на Чехия, Великобритания, САЩ. Изданието пише, че Чехия и Великобритания едва ли са били заинтересовани да подсилват собствените си армии със стари съветски танкове или бойни машини на пехотата. Затова и стигат до извода, че тези държави са действали като официални посредници за прикрито прехвърляне на оръжие към Украйна.

Според отчетите на ООН през трети страни са били доставени определени количества техника. Така България е изнесла за Чехия 65 единици бронирана техника. Сред тях са 40 леки бронирани верижни транспортьора МТЛБ, 22 танка Т-72; 2 бронирани автомобила HMMWV ("Хъмви"); 1 бойна машина на пехотата БМП-1, както и 38 артилерийски системи с калибър 122 мм.

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Маршрутът на България през Великобритания е включвал 24 единици въоръжение, от които 18 самоходни артилерийски установки 2С1 "Гвоздика" с калибър 122 мм; 3 верижни транспортьора МТ-ЛБ; 3 противотанкови оръдия БС-3 с калибър 100 мм.

Освен индиректните доставки чрез партньорски държави, международният регистър съдържа и данни за преки договори с Украйна, свързани предимно с леко и стрелково въоръжение. Без участието на посредници на украинските сили за отбрана са били предоставени 50 зенитни установки ЗУ-2, 100 картечници калибър 7,62 мм, 100 ръчни гранатомета ATGL-L2; 3000 еднократни гранатомета Bulspike.

България активно подпомага Украйна още от първите месеци на пълномащабното руско нахлуване. През първата половина на 2022 г. страната ни е осигурила около една трета от всички боеприпаси, използвани от украинската армия и близо 40% от необходимите горива за Въоръжените сили на Украйна.

През този начален период общият износ на оръжие от България за Украйна чрез САЩ и Великобритания е достигнал 2,7 млрд. долара, твърди Defense Express. Освен това София е осигурявала ремонт на повредена украинска военна техника.

България не само продава, но и дава много военна помощ на Украйна. Публично известни са поне 9 пакета, изнасяни по въздух и по жп линии. България даде включително и много бронирана техника. Официално се знае за поне 110 БТР-и десетки 122 мм самоходни артилерийски установки "Гвоздика".

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Ключови думи:

танкове, военна помощ за Украйна

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