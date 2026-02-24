България ще изпрати електрически трансформатори на Украйна

България в момента е в подготовка на изпращането на електрически трансформатори и на други уреди, които да подпомогнат населението на Украйна. Това обяви служебният външен министър Надежда Нейнски след заседанието на съвета на външните министри от ЕС. Тя нарече атаките на Русия срещу енергийната инфраструктура на Украйна, геноцид. "Това не са мерки срещу армията, а срещу населението", обясни Нейнски.

Тя посочи още, че усилията, които Европа прави, за постигане на траен и справедлив мир, са сериозни и са въпрос на европейска сигурност, защото "знаем какви са амбициите на Русия, тя не ги крие".

Помощ

Министерство на отбраната (МО) е предоставило тринадесет пакета с помощ за Украйна от началото на войната. Това пише БТА, като цитира информация, публикувана на Платформата за достъп до обществена информация на Министерския съвет.

Каква точно е военната помощ и на каква стойност е - представлява класифицирана информация, посочват от ведомството. Последният пакет е според решение на Министерския съвет от 12 февруари 2026 г.

Днес се навършват четири години от началото на войната в Украйна. Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г., което предизвика шок по целия свят и отприщи най-кървавия и разрушителен конфликт в Европа от Втората световна война насам.

"В контекста на членството на страната ни в Европейския съюз и НАТО, България провежда последователна политика на ангажираност за предоставяне на хуманитарна и отбранителна помощ за Украйна. По отношение на нейното предоставяне, МО се придържа стриктно към Споразумението с Министерството на отбраната на Украйна относно безвъзмездно предоставяне на въоръжение, техника и боеприпаси, подписано на 5 декември 2022 г. (ратифицирано със закон, приет от 48-ото Народно събрание на 16 декември 2022 г.), обясняват от военното ни министерство.

Засекретена информация

Парламентът ратифицира Споразумението с Украйна на 16 декември 2022 г., като тогава реши и списъкът с оръжия да не бъде обнародван в "Държавен вестник“.

Причината да бъдат класифицирани двата списъка е една - това е част от един доклад, който съдържа цялостната информация за въоръжение в българската армия, с военновременни, мирновременни формирования, тяхното въоръжение, включително и с техниката, обясни тогавашният служебен министър на отбраната Димитър Стоянов. Категорично не всички държави предоставят информация или ако предоставят, тя е частична, посочи той тогава.

През годините част от политиците все пак съобщиха за част от изпратеното въоръжение. През 2023 г. парламентът одобри предоставянето на Украйна на бронирана транспортна техника с наличното към нея въоръжение. Народното събрание реши да подкрепи Украйна и с неизправни с отпаднала необходимост или наднормативни преносими зенитно-ракетни комплекси и зенитни ракети от различен тип, намиращи се във Въоръжените сили на България, които да се използват за подсилване на противовъздушната отбрана на Украйна.

В края на 2024 г. тогавашният служебен министър на отбраната Атанас Запрянов потвърди, че български самоходни артилерийски установки "Гвоздика" са в Украйна.

Други държави

Периодично част от държавите, които помагат на Украйна, съобщават каква е стойността на помощта им за страната.

Военната подкрепа на Швеция от началото на руската инвазия през 2022 г. възлиза на 9,7 милиарда евро, заяви шведският министър на отбраната Пол Йонсон.

В края на януари Полша съобщи, че подготвя 47-мия си пакет военна помощ за Украйна на стойност 220-230 млн. евро.

Военната помощ за Украйна е достигнала най-ниското си равнище през 2025 г. и е била осигурена почти изцяло от европейците, чиито усилия да компенсират оттеглянето на САЩ позволиха да се избегне пълно прекъсване, предаде Франс прес по-рано този месец, като цитира изследване на германския Институт за световна икономика в Кил.

През предишната година съюзниците на Киев са отпуснали 36 милиарда евро военна помощ, което е с 14% по-малко в сравнение с предходната година (41,1 милиарда през 2024 г.).

Институтът в Кил отбелязва „нарастващи различия“ между различните европейски дарители, като страните от Северна и Западна Европа осигуряват около 95% от военната помощ.

Северна Европа, която представлява 8% от общия БВП на европейските страни, предоставящи помощ за Украйна, е осигурила 33% от европейската военна помощ през 2025 г., докато Южна Европа (19% от БВП) е допринесла само с 3%.

Хуманитарна помощ

Чрез Министерството на отбраната е предоставяна помощ в подкрепа на Украйна, свързана и с настаняване и изхранване на разселени лица с предоставена временна закрила в България, съгласно Програмата за хуманитарно подпомагане.

Сред изпратената помощ на Украйна са каски, бронежилетки, медицински комплекти, зимни дрехи и обувки.

Компенсации

В началото на 2025 г. Атанас Запрянов съобщи, че над 400 млн. лв. са постъпили в Министерството на отбраната като компенсации за военната помощ на Украйна. Чрез помощта за Украйна, сумарно, двустранно, чрез САЩ и Европейската комисия във времето напред, но не тази година, ще получим още компенсации и те може да надхвърлят 600 млн. лв., каза още Запрянов.

На 3 февруари тази година от МО публикуваха отчет за една година управление, в който се посочва, че са продължили последователната политика в подкрепа на Украйна, включително с осигуряването на военно-техническа помощ, "което е в наш стратегически интерес", съобразно решенията на Народното събрание.