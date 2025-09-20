Медия без
МО и МВР са похарчили 3.1 млрд. лв. за персонал за полугодие

Силовите ведомства имат ръст на харчовете около 40%, а в останалия публичен сектор той е много по-нисък

Днес, 09:06
Само за половин година МВР е похарчило за служителите си рекордните 1.9 млрд. лв.
Огромно увеличение на бюджетните разходи за персонал на различни държавни институции се наблюдава в последното десетилетие. Палмата на първенството държат двете силови министерства - на отбраната (МО) и на вътрешните работи (МВР), които само за първите шест месеца на 2025 г. са похарчили 3.1 млн. лв. за служителите си, се казва в анализ на Института за пазарна икономики (ИПИ).

За последните 10 г. бюджетните разходи за персонал са нараснали 3.2 пъти - с повече от 15.6 млрд. лв. При това повече от половината пари (малко над 8 млрд. лв.) са натрупани в само в последните 3 години.

"В бюджета за 2025 г. те са заложени в размер на 10,6% от БВП, което е абсолютен рекорд", е коментарът на ИПИ.

Проверка на Института, базирана на отчетите на институциите за първото полугодие на годината, потвърждава, че "има сфери, в които покачването за заплатите достига 30-40%".

За половин година МВР е похарчило за служителите си 1.9 млрд. лв. (+40% спрямо първото полугодие на 2024 г.). Следва го МО с 1.2 млрд. лв. (+35%). Подобна картинка е и в други силови структури - ДАТО е похарчило с 41% повече, в ДАНС с 38%, а в НСО с 36%.

Министерство на правосъдието също е с висок ръст от 27%, при това с много сериозна промяна от второто тримесечие, която, ако се запази, ръстът до края на годината може да достигне над 40%.

Основната причина за този непропорционален растеж на разходите за персонал са заложените с решения на парламента от 2024 г. автоматични механизми за формиране на заплатите в редица сфери, начело със силовите институции. 

"Тези механизми действително са на път да взривят разходната част на бюджета през 2025 г. Заложените увеличения на заплатите с 40-50% в някои сфери вече са реалност, която се вижда в данните за изпълнението на бюджета", коментираха от ИПИ и призовават за бюджетна консолидация.

Същевременно икономистите обръщат внимание, че подобни увеличения не се виждат в други публични сектори.

