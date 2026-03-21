Случаите на менингит във Великобритания нараснаха до 34

Случаите на менингит в графство Кент в югоизточна Англия, свързани с нощен клуб, се е увеличил от 29 на 34, съобщиха днес здравните власти на Обединеното кралство.

По-голямата част от потвърдените случаи са менингококова болест от група B (MenB), причинена от менингококовата бактерия.

В събота сутринта стотици студенти се редяха на опашка за ваксини срещу менингит B в Университета на Кент, където бяха регистрирани няколко от случаите. Общо над 5700 ваксини са били приложени и над 11 000 антибиотика са били разпространени в Кент, където е центърът на епидемията, съобщи Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA).

Менингитът е потенциално смъртоносна инфекция, която може да доведе до сепсис, ако засегне защитните мембрани около мозъка и гръбначния мозък. Двама души - един студент и една ученичка - починаха при епидемията, започнала преди десетина дни и довела до хоспитализацията на няколко други млади хора.

Смята се, че епицентърът е бил триетажен нощен клуб, наречен Club Chemistry, като властите призовават посетителите на клуба, които са били на мястото от 5 до 7 март, да се явят и да получат лекарства.

Директорът на общественото здравеопазване на общинския съвет на Кент Анджан Гош предупреди в петък, че „малки спорадични огнища“ могат да се появят в други части на Обединеното кралство, тъй като ученици, които са пътували у дома, биха могли да „инкубират“ вируса. Това обаче ще бъде „ограничено“, а рискът от инфекция между хората е нисък.

Един случай, свързан с епидемията, е докладван във Франция. Френското здравно министерство потвърди в сряда, че човек, който е учил в Университета на Кент, е хоспитализиран в стабилно състояние.

Менингитът е най-често срещан при малки деца, подрастващи и млади хора. Първоначалните симптоми включват главоболие, треска, сънливост и схванат врат. Но това са симптоми на различни заболявания и могат да възпрепятстват бързата диагноза. Менингитът може да прогресира бързо, като друг признак често е обрив, и се разпространява чрез продължителен близък контакт, включително целувки или споделяне на вейпове или напитки.