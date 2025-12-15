Лувърът затвори заради стачка

Работещите в парижкия Лувър излязоха днес в стачка срещу условията на труд. Исканията им са за повече персонал, свързан с охраната и приемането на посетители в музея след зрелищния обир на кралски бижута през октомври. Синдикатът CFDT оповести, че тази сутрин на среща на близо 400 служители на инситуцията е било проведено гласуване и е било решено стачката да продължи през целия ден. Съобщение на уебсайта на Лувъра информира посетителите, че "музеят е временно затворен" и така ще остане през целия ден.

Стачката идва след срамния обир на бижута, който се случи посред бял ден през октомври. В известието си до министъра на културата Рашида Дати миналата седмица синдикатите CFDT, CGT и SUD заявиха, че Лувърът е в криза, недофинансиран и с "все по-лоши условия на труд". Известието за стачка е безсрочно, но тъй като музеят по принцип е затворен във вторник, тя очевидно ще продължи най-малко два дни. Гласуването в полза на стачката последва разговорите миналата седмица между синдикатите и държавните органи, отговарящи за дейността на музея, след които синдикалните лидери заявиха, че разговорите не са разсеяли всичките им опасения относно персонала и финансирането на Лувъра, припомня lapresse. "Посещението на музея се превърна в бягане с препятствия", коментира Алексис Фритче, генерален секретар на културното крило на синдиката CFDT.

В своето изявление от синдиката CFDT изтъкват, че служителите искат по-голяма охрана и персонал на рецепцията за посетители, по-добри условия на труд, стабилни дългосрочни бюджети за Лувъра и ръководство, което "наистина се вслушва в персонала". Иван Наваро от синдиката CGT се оплака, че броят на служителите постоянно намалява, докато броят на посетителите се увеличава. "Хората идват в Париж, за да посещават музеи. Така че броят на посетителите се увеличава, таксите и цените се покачват, защото всичко става по-скъпо, но заплатите и броят на служителите не нарастват, така че очевидно се стига до момент като днешния – ден на гняв", посочва той.

В навечерието на акцията Кристиан Галани от синдиката CGT заяви, че стачката ще има широка подкрепа сред близо 2200 служители на музея Лувър. „Ще имаме много повече стачкуващи от обикновено - не само служители на рецепцията и охраната. Този път има учени, документалисти, мениджъри на колекции, дори куратори и колеги в работилниците, които ни казват, че планират да стачкуват“, цитира го RFI.

За служителите в най-големия музей на света кражбата на 19 октомври кристализира дългогодишните опасения, че пренаселеността и недостигът на персонал подкопават безопасността и условията на труд в Лувъра, който посреща милиони посетители всяка година. Крадците използваха подемна платформа, за да стигнат фасадата на музея, разбиха прозорец, счупиха стъклени витрини и откраднаха някои от бижутата на френската корона на стойност 88 милиона евро. Разследване на Сената, публикувано миналата седмица, разкри, че обирджиите са успели да избягат 30 секунди преди пристигането на охраната заради повредени камери, остаряло оборудване, контролни помещения с недостатъчен персонал и лоша координация, изпратила първоначално полицейските служители на погрешно място.

"Домът" на Мона Лиза на Леонардо да Винчи посреща няколко милиона души над планирания си капацитет всяка година. Лувърът се превърна в символ на т. нар. „свръхтуризъм“, като 30 000 посетители дневно се сблъскват с това, което синдикатите наричат ​​„препятствия“ - дълги опашки, лоши тоелтни и т.н. Служителите са все по-ужасени от окаяното състояние на бившия кралски дворец, като скорошен теч на вода и затварянето на галерия поради структурни проблеми, се прибавиха към неприятностите в навечерието на коледните празници, когато туристическият интерес става особено голям. „Сградата не е в добро състояние“, призна главният архитект на Лувъра Франсоа Шатийон пред законодатели миналия месец по време на парламентарно изслушване. Френският президент Еманюел Макрон обяви мащабен план за обновяване на музея, който се очаква да струва от 700 до 800 милиона евро.