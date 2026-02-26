Мерц призова Германия и Китай да надградят търговските си отношения

Германският канцлер Фридрих Мерц се срещна с китайския президент Си Цзинпин в Пекин с надеждата да укрепи връзките с най-големия търговски партньор и високотехнологичен конкурент на страната си, докато най-голямата икономика в Европа се бори с трудности.

Берлин и Пекин искат да надградят десетилетните си икономически връзки в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп предизвика глобален хаос с митата си и други непредсказуеми външнополитически ходове.

Китай, втората по големина икономика в света, изпревари САЩ миналата година и се превърна в най-големия търговски партньор на Германия, но Берлин също така разглежда държавата, управлявана от Комунистическата партия, като системен конкурент на Запада.

Двамата лидери потвърдиха ангажимента си за развиване на по-тесни стратегически отношения. Мерц заяви, че разглежда посещението като „страхотна възможност“ за укрепване на икономическите връзки, предават АФП и БГНЕС.

От своя страна, Си каза на Мерц, че е готов да издигне отношенията им на „ново ниво“, подчертавайки, че „винаги е придавал голямо значение на китайско-германските отношения“.

Мерц също така отбеляза, че желае съвместните консултации между двете правителства, които бяха прекъснати от промяната в германското правителство и пандемията, да бъдат възобновени „много скоро“.

Очаква се обаче канцлерът да подчертае германските и европейските интереси по време на разговорите си със Си и да го прикани да окаже натиск върху съюзника си Русия, за да сложи край на войната в Украйна.

Мерц е последният от поредицата западни лидери, които през последните месеци се опитват да спечелят благоразположението на Пекин, сред които британският премиер Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон и канадският министър-председател Марк Карни, които се отдръпват от променливата политика на Тръмп, чието посещение се очаква на 31 март.