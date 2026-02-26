Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Мерц призова Германия и Китай да надградят търговските си отношения

Днес, 14:33
Фридрих Мерц и Си Цзинпин
БГНЕС
Фридрих Мерц и Си Цзинпин

Германският канцлер Фридрих Мерц се срещна с китайския президент Си Цзинпин в Пекин с надеждата да укрепи връзките с най-големия търговски партньор и високотехнологичен конкурент на страната си, докато най-голямата икономика в Европа се бори с трудности.

Берлин и Пекин искат да надградят десетилетните си икономически връзки в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп предизвика глобален хаос с митата си и други непредсказуеми външнополитически ходове.

Китай, втората по големина икономика в света, изпревари САЩ миналата година и се превърна в най-големия търговски партньор на Германия, но Берлин също така разглежда държавата, управлявана от Комунистическата партия, като системен конкурент на Запада.

Двамата лидери потвърдиха ангажимента си за развиване на по-тесни стратегически отношения. Мерц заяви, че разглежда посещението като „страхотна възможност“ за укрепване на икономическите връзки, предават АФП и БГНЕС.

От своя страна, Си каза на Мерц, че е готов да издигне отношенията им на „ново ниво“, подчертавайки, че „винаги е придавал голямо значение на китайско-германските отношения“.

Мерц също така отбеляза, че желае съвместните консултации между двете правителства, които бяха прекъснати от промяната в германското правителство и пандемията, да бъдат възобновени „много скоро“.

Очаква се обаче канцлерът да подчертае германските и европейските интереси по време на разговорите си със Си и да го прикани да окаже натиск върху съюзника си Русия, за да сложи край на войната в Украйна.

Мерц е последният от поредицата западни лидери, които през последните месеци се опитват да спечелят благоразположението на Пекин, сред които британският премиер Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон и канадският министър-председател Марк Карни, които се отдръпват от променливата политика на Тръмп, чието посещение се очаква на 31 март. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Фридрих Мерц, Си Цзинпин

Още новини по темата

Германия иска преразглеждане на всички европейски регулации
12 Февр. 2026

FT: Франция взриви споразумението за руските активи
21 Дек. 2025

Спор за пенсионни промени заплашва германското правителство
19 Ноем. 2025

Мерц призова Зеленски за бързи мерки срещу корупцията
13 Ноем. 2025

Германия ще депортира сирийци
04 Ноем. 2025

"Таймс": Връщайки се от Китай, Путин започна нов етап от войната
09 Септ. 2025

Фридрих Мерц: Френско-германският мотор заработи отново
30 Авг. 2025

Германия връща редовната военна служба
27 Авг. 2025

В Германия подкрепата за канцлера Мерц е все по-убедителна
07 Юни 2025

Тръмп сравни войната на Русия с Украйна с бой между деца в парка
06 Юни 2025

Германия и Украйна ще произвеждат заедно далекобойни ракети
28 Май 2025

Мерц се коригира за далекобойните оръжия
27 Май 2025

Путин поиска директни преговори с Украйна в Истанбул на 15 май
11 Май 2025

Германия вече няма да публикува подробности за военната помощ за Украйна
10 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: След "радикалния завой" БСП заседна на старото място
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?