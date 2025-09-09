Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Таймс": Връщайки се от Китай, Путин започна нов етап от войната

Днес, 08:49
Путин в Пекин
EPA/BGNES
Путин в Пекин

След като се върна от Китай, руският президент Владимир Путин започна нов, по-ожесточен етап на войната, коментира "Таймс". Става дума за удара с ракета „Искандер“ по сградата на украинския Министерски съвет. Това е първият случай от началото на пълномащабното руско нашествие през 2022 г., когато правителствена сграда в Украйна е подложена на атака. "Таймс" отбелязва, че самоувереността на Путин осезаемо се е засилила след завръщането му от Пекин.

За разлика от първите месеци на втория мандат на президента Тръмп, Кремъл вече дори не се опитва да създава впечатление, че е заинтересован от мирно споразумение, коментира изданието. А в петък Путин предупреди, че Русия може да се прицели в „унищожаването“ на западни миротворци, ако те бъдат разположени в Украйна след края на войната.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Таймс, Владимир Путин, Си Цзинпин

Още новини по темата

Путин предложи на словашкия премиер да направи енергийна блокада на Украйна
02 Септ. 2025

Тръмп обеща тристранна среща с Путин и Зеленски
31 Авг. 2025

Тръмп сведе войната до личностен конфликт между Путин и Зеленски

25 Авг. 2025

Тръмп ще кани Путин на световното по футбол
22 Авг. 2025

Путин поставил три условия за мир
21 Авг. 2025

Рим, Будапеща и Женева са фаворити за срещата Зеленски-Путин
19 Авг. 2025

Путин постави абсурдни условия за мир в Украйна
17 Авг. 2025

Тръмп вече не иска незабавно прекратяване на огъня
16 Авг. 2025

Тръмп: Засега няма сделка!
16 Авг. 2025

Тръмп посрещна Путин в Аляска
15 Авг. 2025

Руската делегация кацна в Аляска
14 Авг. 2025

Срещата на Путин и Тръмп ще е в Анкоридж
12 Авг. 2025

CNN: Зеленски сигурно ще лети до Аляска
10 Авг. 2025

Тръмп пак е разочарован от Путин
07 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Проевропейският консенсус" на ГЕРБ е пълна бутафория
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар