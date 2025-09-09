"Таймс": Връщайки се от Китай, Путин започна нов етап от войната

След като се върна от Китай, руският президент Владимир Путин започна нов, по-ожесточен етап на войната, коментира "Таймс". Става дума за удара с ракета „Искандер“ по сградата на украинския Министерски съвет. Това е първият случай от началото на пълномащабното руско нашествие през 2022 г., когато правителствена сграда в Украйна е подложена на атака. "Таймс" отбелязва, че самоувереността на Путин осезаемо се е засилила след завръщането му от Пекин.

За разлика от първите месеци на втория мандат на президента Тръмп, Кремъл вече дори не се опитва да създава впечатление, че е заинтересован от мирно споразумение, коментира изданието. А в петък Путин предупреди, че Русия може да се прицели в „унищожаването“ на западни миротворци, ако те бъдат разположени в Украйна след края на войната.